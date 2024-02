Véget vetnek a zenének

A Universal korábban arról számolt be, hogy a TikTok a töredékét fizeti annak, amit a többi platform, cserébe viszont igényt tartanak a teljes dalkatalógusukra. A TikTok válaszában jelezte, hogy szerintük ez egy hamis narratíva – és itt meg is szakadtak a tárgyalások.

Hogy világos legyen a helyzet: a lemezcégek ma már elősorban a lejátszásokért járó jogdíjakból szerzik bevételeiket, ezért fontos számukra, hogy meg is kapják a nekik járó összegeket. Ha a két vállalat nem tud megegyezni február 1-ig, azaz a mai napig, akkor többek közt Taylor Swift, Drake, a BTS, a Coldplay, Adele és The Weeknd dalai is elérhetetlenné válnak a TikTok felületén. A BBC szerint kevés az esély a megegyezésre.