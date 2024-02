Film készül Ákosról és a DAC-ról is

Mintegy 230 millió forint támogatást kapott a Kovács Ákos zenészről készülő, Ember maradj: Ákos című dokumentumfilm. „Az alkotók célja, hogy a színpadról és a kép-ernyőkről ismert előadóművésszel együtt az embert is bemutassák, az álmodozót, a kreátort, akinek sorai, dalai még azoknak a lelkébe is beleégtek, akik kevésbé szeretik” – írják az ambiciózus portréfilmről, „ami részben fikciós visszatekintés lesz, megjelenítve Ákos gyermekkorát, fiatalságát a rendszerváltás Magyarországán és első átütő sikereit is”. A filmet az a Kriskó László írja és rendezi, akinek az Aranybullát köszönheti a világ, de benne van a Most vagy soha! című Petőfi-film alkotóstábjában is.

Az NFI majdnem 255 millió forinttal támogat egy másik dokumentumfilmet is, ami a DAC-ról, Dunaszerdahely 1904-ben alapított sportklubjáról szól. A film bemutatja, hogy „mit jelent ma felvidéki magyarnak lenni, mit jelent a Felföldön élőknek egy magyar focicsapat”. Szurkolók megszólaltatásával, személyes történeteken keresztül ismerhetik meg a nézők a DAC jelentőségét, és az is kiderül, hogyan vált az egyesület intézménnyé, és mit testesít meg napjainkban. A forgatás tavasszal kezdődik, az eredmény év végén lesz látható. A DAC rendezője a Blokádot is jegyző Tősér Ádám, producere pedig az SZFE kuratóriumában ülő Lajos Tamás.