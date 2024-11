Emlékképek egy kiállításhoz

Pedig az ott töltött évek alatt már ő is javában fényképezett, és sorra vásárolta Bruce Weber fotóalbumait. A személyes találkozásra azonban csak most került sor, amikor tengerentúli kollégája Prágába utazott abból az alkalomból, hogy az Óvárosi téri Kőharangos házban életmű-kiállítása nyílt – Kelet-Európában először. A több mint háromszáz fotó mellett az általa rendezett filmekből és videóklipekből is láthatnak jó néhányat az érdeklődők.

Robert Vano ifjúkora óta nagy csodálója Bruce Weber alkotásainak. Házi könyvtárában negyven darab, nagy becsben tartott albumát őrzi.

Két világhírű fotóssal találkozott immár sok évvel ezelőtt New Yorkban. Az egyik a magyar André Kertész volt. Hogyan jutott el hozzá?

Én a Sohóban laktam, ő a 14. utcában – idézi fel emlékeit az 1995-től Prágában élő, szlovákiai magyar, a világ számos országában ismert, többkötetes fotóművész. – A New York-i Magyar Intézet munkatársa jelentett be nála. Senkit nem ismertem akkoriban New Yorkban. André Kertész akkor már nagyon idős volt, egy szeretetotthonban lakott. Kis porcelánfigurákat fényképezett a szobája erkélyén. Tizenkilenc éves voltam. Nem tudtam, mi lesz belőlem. Nem volt pénzem, nem beszéltem angolul, én akkor mindenkit öregnek láttam, aki már elmúlt harminc, én meg már hetven is elmúltam, és mégsem tartom magam öregnek. André Kertész magyarul beszélt velem. Horst P. Horst, a világhírű német-amerikai divatfotós viszont nagy meglepetésemre csehül szólt hozzám.

Ő volt a másik nagy hírű fotográfus, akivel szintén New Yorkban sikerült megismerkednie.

Akkor még sminkes és fodrász voltam. Jött hozzánk a szalonba, és „megcsináltuk” őt. Nem akartam öregekkel dolgozni. Azt gondoltam, mi vagyunk az új generáció, amelyik megmenti a bolygót, erre jön egy idős német fotográfus, aki gútmorgennel köszöntött bennünket. Kérdezte, honnan jöttem. Nyilván érezte az akcentusomat. Mondom, Csehszlovákiából. Erre megszólalt csehül: „Én könyörögtem Trumannek, hogy ne adja Csehszlovákiát az oroszoknak.” És mondta azt is, hogy Karlovy Varyban van háza, ott tanult meg fiatalon csehül. Én is megtanultam szlovákul, pedig magyar vagyok, gondoltam. Ő angolul, franciául és olaszul is beszélt.

Bruce Weber nevét mikor hallotta először?

A hetvenes években. Ott lakott Greenwich Village-ben. Egy évvel idősebb nálam. A Soho News című lapban láttam először a képeit. Fiúkat fényképezett. Andy Warhol lapjában, az Interview-ban is felfigyeltem rá. Ő készítette a címlapfotókat. Lenyűgöző felvételek voltak. És Mapplethorpe! Ugyanaz a nemzedék. De Barbra Streisandot és Liza Minnellit nem ismertem. Hasonló korúak voltak, mint én, azért. Helyettük tudtam, ki Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Marlene Dietrich és Greta Garbo. Őket a nagyi is ismerte Érsekújvárban. Aztán jött Herb Ritts. Ő is fiúkat fényképezett. Ő is gyorsan lett híres. Nagyobb konkurenciát éltek meg azok, akik lányokat fotóztak. Nekik többet kellett várniuk egy-egy munkára, felkérésre.

Melyikük hatását érzékelte a leginkább?

Ha fiúkat fotóztam, képzeletben Bruce Weber nyomában jártam. Ha divatot, akkor Sarah Moon volt mérvadó számomra. Bruce Weberben az tetszett, hogy soha nem állította be semmilyen pózba a modelljeit. Minden képéről azt éreztem, hogy olyan természetes. Mindig volt, akit szerettem. Avedon, Helmut Newton… de egyiküket sem utánoztam!

Soha, egyetlenegyszer sem fordult meg a fejében, hogy New Yorkban felkeresse Bruce Webert?

Eszembe sem jutott. Hívjam fel őt, hogy itt vagyok? Én, a pályakezdő a nagy sztárfotóst? Találkoztam több hírességgel is New Yorkban, de mindig a véletlen hozott össze velük. Jacqueline Kennedy, Greta Garbo, Andy Warhol. Engem sem állítanak meg a prágai utcán vagy a metróban, legfeljebb rám mosolyognak, ha felismernek, de harminc kilométerrel távolabb a várostól már megszólítanak, hogy csinálhatunk-e közös fotót? Václav Havelt sem hívtam fel, amikor a legendás, Moldva-parti Slávia kávéház híres törzsvendégeit fotóztam. Megkerestek a Várból, hogy az elnök úr beszélni szeretne velem. „Maga sorra fotózza a barátaimat, engem meg, aki megmentette a kávézót, kihagyna a naptárból?” – szólt viccesen. Beteg volt, járni is alig tudott már, nem is gondoltam, hogy eljönne. Fél óra múlva ott volt a helyszínen.