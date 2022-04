VIDEÓ: Olajtároló lángol az orosz Belgorodban!

A belgorodi olajraktár kigyulladásával a régió kormányzója, Vjacseszlav Gladkov Ukrajnát gyanúsította meg, ami szerinte két katonai helikopterrel támadta meg az épületet. Az ország elutasítja a vádakat.

Gladkov korábban azt mondta, hogy ketten megsérültek, de nincsenek életveszélyben. A közeli utcák lakóit evakuálták, miközben a tűzoltók a lángokkal küzdenek - mondta.

Mindez mindössze két nappal azután történt, hogy a térségben egy fegyverraktárban is robbanás történt.

Belgorod mintegy 30 kilométerre fekszik az ukrán határtól és 60 kilométerre az ukrán Harkivtól, amelyet a háború kezdete óta az orosz csapatok bombáznak.

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.



"The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it", said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel. pic.twitter.com/ey7rC5ChSz