VIDEÓ: Lövöldözéssel oszlattak fel egy háborúellenes tüntetést az oroszok Ukrajnában

Videófelvételeken látszik, ahogy fehér füst lepi be a várost, a helyi hatóságok szerint többeket elfogtak, illetve lövésekkel és kisebb robbantásokkal oszlatták szét a tömeget.

A lakosok azért gyűltek össze a déli városban, hogy közösen elénekeljék az ukrán himnuszt. A déli város a Dnyipro folyó partján fekszik, a közeli Zaporizzsja atomerőmű dolgozóinak ad otthont - írja a Telex.

Energodar city center right now. Russia doesn’t know how to establish its administration on the temporarily occupied territories. So they choose killing and intimidating people pic.twitter.com/xtqeIIfE6L