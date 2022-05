Szlovákia az S–300-as légvédelmi rakéták után tankokat is küldhet Ukrajnába

Szlovákiának jelenleg harminc T–72-es tankja van, de elképzelhető, hogy hamarosan ezek is Ukrajnába kerülnek - TASR-felvétel

Nemrégiben nagy port kavart a hír, hogy Szlovákia Ukrajnának adományozta az S–300-as légvédelmi rakétarendszert. A szlovák kormány szerint ez mindkét félnek előnyös volt, hiszen az ukrán hadsereg jó hasznát veheti a rakétáknak, Szlovákiába pedig cserébe megérkezett a modernebb, amerikai gyártású Patriot-rendszer. Jaroslav Naď azzal érvelt, hogy a szovjet gyártású S–300-as rakéták már elavultak, a karbantartásukat pedig az orosz technikusok végzik, és a háború kirobbanása óta elképzelhetetlen bármiféle haditechnikai együttműködés az orosz féllel. Az ellenzék felháborítónak tartotta a kormány lépését. Robert Fico, a Smer elnöke azt mondta, Szlovákiát ezzel belesodorhatják a háborúba. Peter Pellegrini, a Hlas vezetője úgy vélte, a kormány hazudott Szlovákia lakosságának, mivel Naď korábban többször is azt mondta, hogy a közeljövőben nem tűnik valószínűnek az S–300-as rendszer elszállítása. A védelmi miniszter később elnézést kért, és azzal védekezett, hogy a szerződés aláírása titkos volt, a nyilvánosságnak pedig biztonsági okokból nem árulhatta el a tervezett műveletet.

Ú jabb segítség

Pár hét elteltével úgy tűnik, hogy a szlovák védelmi tárca újabb segítséget küldene az ukrán hadseregnek. A miniszter először a Pravda napilapnak adott interjújában beszélt arról, hogy ha találnának olyan országot, amelynek több tankja van, mint amennyire szüksége van, akkor ezekért cserébe Szlovákia Ukrajnába küldhetné a T–72-es harckocsikat.

Naď pénteken a német és a holland védelmi miniszterrel tárgyalt, majd a Szliácsi katonai reptéren tartott sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy a hadsereg által jelenleg használt T–72-es harckocsikat valóban modernebb katonai járművekre cserélnék. Ha ez sikerülne, akkor Szlovákiának már nem lenne szüksége a régi harckocsikra, viszont az ukrán hadsereg még jó hasznát venné, tette hozzá a miniszter.

A szlovák hadsereg jelenleg harminc T–72-es harckocsival rendelkezik. A védelmi minisztérium sajtóközleménye szerint ezek bevethető állapotban vannak, mindössze néhány apróbb meghibásodást kell kiküszöbölni. A T–72-es tankok szovjet tervek alapján készültek, a tárca szerint ezért is venné jó hasznát az ukrán hadsereg, amely saját maga is régi szovjet haditechnikával dolgozik. Nemrégiben ugyanilyen harckocsikat adományozott az ukránoknak a cseh kormány, akik cserébe német páncélosokat kaptak.

Mi jön helyettük?

A Denník N információi szerint a szlovák védelmi minisztérium is Németországgal tárgyal a Leopard 2-es tankok beszerzéséről. A tárca szóvivője szerint a hadsereg ezzel csak nyerne, mivel modernebb harckocsikról van szó, amelyek ellenállóbbak, nagyobb a tűzerejük és generációkkal korszerűbb megfigyelőeszközökkel rendelkeznek. A Patriot-rendszer beszerzésénél szintén fontos szempont volt, hogy jóval modernebb technológiának számít, mint az S–300-as, viszont az új rakéták még mindig a holland, a német és az amerikai hadsereg fegyverzetéhez tartoznak, még annak ellenére is, hogy már áthelyezték őket Szlovákiába. Naď szerint ideális esetben az új tankok a szlovák hadsereg tulajdonát képeznék, amelyeket később már csak elég lenne modernizálni. Az egyelőre nem tisztázott, hogy pontosan milyen típusú Leopard 2-es tankokról van szó (ezeknek a harckocsiknak is több generációja van), és az sem világos, hogy a minisztérium mennyi új tankot szeretne beszerezni.

