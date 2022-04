Ukrajnában vannak az S–300-as légvédelmi rakétáink

Heger az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel tartott Kijevbe, amikor pénteken, 13 órakor egy videót tett közzé a Facebook-oldalán. Az ukrán főváros felé tartó vonaton készült felvételen a miniszterelnök bejelenti, Szlovákia átadja Ukrajnának az S–300-as nagy hatótávolságú légvédelmi rakétáit. Heger szerint a lépést azért tették meg, mert Kijev az ENSZ Alapokmányának 51. fejezetére hivatkozva kérte Szlovákiát, segítse Ukrajna önvédelmét az orosz agresszióval szemben. „Egy felelősségteljes döntésről van szó” – jelentette ki a miniszterelnök. Hozzátette, Szlovákia a békét, a szabadságot és az emberi jogok védelmét támogatja, az átadott fegyverrendszer kizárólag védelmi célokat szolgál. Bízik benne, hogy ezzel ártatlan életeket sikerül megmenteni Vlagyimir Putyin orosz elnök agressziójától. Heger kiemelte, a rakétarendszer átadása nem jelenti, hogy Szlovákia belépett volna az ukrajnai háborúba.

Zuzana Čaputová államfő az S–300-asok Ukrajnának ajándékozásával kapcsolatban úgy nyilatkozott, ezzel Szlovákia a civil áldozatok számának csökkentésében segít. Az államfő szerint, ha Oroszországnak az a célja, mint ami eddig Bucsa, Mariupol és Borogyianka városában történt, akkor helyes, hogy segítünk Ukrajnának az önvédelemben.

Szovjet helyett amerikai

Az S–300-as légvédelmi rendszer a rakéták kilövési pontjától számított 75–90 km távolságban és 27 km magasságban képes repülőgépek, cirkálórakéták, valamint drónok megsemmisítésére. Ezzel nagy hatótávolságú légvédelmi rakétarendszernek számít. A még szovjet gyártmányú fegyvert 1987-ben szállították le az akkori Csehszlovákiába. Az eredetileg Nyitrán állomásozó üteg több szállítójárműből, parancsnoki egységből, radarral felszerelt járműből, kilövőegységből stb. tevődik össze. A rendszer 48, némileg modernizált rakétát tartalmaz. A fegyvert az ukrán hadseregben is rendszeresítették, ezért az ukrán katonák felkészültek lehetnek a kezelésére.

A miniszterelnök a Kijevbe tartó vonaton arról is beszélt, Szlovákia légvédelme az S–300-asok átadása után is biztosított, az ország szövetségesei pedig a napokban újabb rakétaelhárító rendszerekkel erősítik meg a légterünk védelmét. Nem sokkal később Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter bejelentette, az Amerikai Egyesült Államok Patriot-rakétákat küld Szlovákiába. „A csúcstechnológiájú Patriot-rakéták legmodernebb, PAC 3-as változatának négy ütege összehasonlíthatatlanul magasabb védelmi potenciált jelent, mint az egy darab modernizálatlan S–300-as, amelyet 1987-ben gyártottak” – mondta a tárcavezető.

A közelmúltban a német és a holland hadsereg Patriot-rakétái is Szlovákiába érkeztek. Valóban fejlett rendszerről van szó, amit talán az mutat a legjobban, hogy Dél-Korea is hasonló berendezésekkel védekezik az északiak ellen. Naď az Ukrajnának adott S–300-asokról elmondta, egyébként is az oroszok szervizelték azokat, így néhány éven belül használhatatlanná váltak volna. Kiemelte azonban, hogy Szlovákia a fegyverrendszer átadásával nem lépett be a háborúba.

Fico elárulta

Az S–300-asok Ukrajnába küldésének egy érdekes momentuma volt, hogy Robert Fico még csütörtökön este kilenckor, 16 órával a hivatalos bejelentés előtt, közzétett egy rövid videót, amin az látszik, hogy a légvédelmi rendszer alkotóelemeit, vagyis a különféle járműveket tehervonatra rakva szállítják. Az ellenzéki Smer elnöke szerint a felvétel, amelyen a vonat nappali fényben látható, az ukrán határ közelében készült. Fico a videóhoz csatolt bejegyzésben azt írja, az S–300-asokról lehet szó, felszólítja a kormányfőt, tisztázza az ügyet. Egyben az S–300-asok Ukrajnának való átadását őrültségnek nevezi, szerinte ezzel Szlovákia belép a háborúba. Az államfőt, Zuzana Čaputovát és Hegert háborús uszítással vádolja. A Denník N által idézett Pavel Macko tábornok, aki korábban a vezérkari főnök helyettese volt, jelenleg pedig politikusként tevékenykedik, elmondta, Fico a bejelentésével veszélybe sodorhatta a polgári lakosságot, de a szállításért felelős katonákat is.

Az ellenzék legnagyobb része dühöng

Miután világossá vált, hogy az S–300-asok Ukrajnába kerülnek, a Smer sajtótájékoztatót tartott, Fico pedig az Egyesült Arab Emirátusokban felvett videóüzenetet tett közzé. A Smer elnöke azzal vádolja a miniszterelnököt, de az államfőt is, hogy amerikai érdeket szolgálnak ki. A fegyver átadása pedig Szlovákiának a háborúba való bevonását jelenti. Az S–300-asok helyett érkező Patriot-rakétákkal kapcsolatban pedig arról beszél, azokat nem tudják kezelni a szlovák katonák és a rendszer nem a hazai hadsereg tulajdonában van. „A teljes kormány ellen bizalmatlansági indítványt adunk be” – tette hozzá Fico, aki vasárnap estére Pozsonyba tüntetni hívta a híveit.

Peter Pellegrini, a szintén ellenzéki Hlas vezetője pedig hazugsággal vádolja a kormányfőt, a védelmi minisztert, de Igor Matovič pénzügyminisztert, az OĽaNO vezetőjét is. Pellegrini szerint ugyanis az érintettek nem mondtak igazat, amikor a sajtó arról kérdezte őket, hogy az S–300-asokat Ukrajnába szállítják-e vagy sem. „Heger egy szóval sem említette, a kijevi missziójának részét képezi, hogy a mi nehézfegyvereinket Ukrajnába szállítsák” – mondta.

Kis-Benedek József biztonságpolitikai elemző azonban rámutatott, a szlovák kormány titkolózása mögött az az ok is állhatott, hogy az oroszok bejelentették, az Ukrajnának nyújtandó fegyverszállítmányokat célpontnak tekintik. „Ha az oroszok megtudják, merre viszik ezt, akkor lebombázzák” – mondta. A szakértő szerint ugyanakkor szerepet játszhatott az is, a kabinet ezzel akarta elkerülni, hogy a fegyverszállítást helytelenítő ellenzék előzetesen tudomást szerezzen az ügyről.

A Hlas elnöke is felrója, hogy a szovjet gyártmányú légvédelmi rendszer hiányában szerinte meggyengül az ország védekezőképessége. Pellegrini kijelentette, szerinte a kormánynak nincs tovább erkölcsi joga arra, hogy hivatalban maradjon.

A szlovákiai magyar politikusok közül Rigó Konrád (Szövetség) üdvözölte a fegyverrendszer Ukrajnába szállítását. „Helyes döntés, bár közönségdíjas nem lesz” – írja a közösségi oldalán. A Szövetség elnöke, Forró Krisztián cikkünk megjelenéséig nem nyilvánult meg a témában. Korábban azonban élesen elutasította, hogy a légvédelmi rendszert Ukrajnának adják. Azzal érvelt, ez a szlovákiai polgárokra is veszélyt hozhat.

Az elemző szerint

Feledy Botond biztonságpolitikai elemző az S–300-as légvédelmi rendszerekről elmondta, bár nem ez a legfejlettebb orosz gyártású rendszer, az ukránok ezt képesek használni, mivel az eszközt az ukrajnai hadseregben is rendszeresítették. „A háború mostani szakaszában kritikus fontosságú, hogy az orosz légi dominanciát a legérzékenyebb helyeken meg tudják törni” – mondta. A szakértő rámutat, a most érkező rendszert nem lesz könnyű megvédeni, de ha több hasonló légvédelmi eszközt küldenének Ukrajnának, az érdemben befolyásolhatja az ellenállás esélyeit.

Feledy a szlovákiai fegyverszállításról úgy nyilatkozott, a lengyel és a szlovák lelkesedés ezen a téren a régió országainak körében is fontos üzenet. „Kitűnik ez ahhoz képest, hogy Budapest nem mérlegel ilyen opciót, még a németek se álltak bele egyelőre harckocsik átadásába” – magyarázta. Hozzátette, Szlovákia a mostani lépésével az Ukrajna-párti élvonalhoz csatlakozott.

Azzal az állítással kapcsolatban, mi szerint a fegyverszállítás veszélybe sodorhatná Szlovákiát, Feledy elmondta, az S–300-asok átadása nem jelent nagyobb veszélyt, mint a korábbi üzemanyag-, lőszer- és egyéb segélyszállítmányok. Szlovákia már a háború elejétől kezdve küldött ilyen szállítmányokat Ukrajnába. „Ezzel együtt is az orosz hackercsoportok körében kelthet feltűnést mindez, tehát a szlovák kibervédelemnek kell most résen lennie” – tette hozzá.

Az elemző arra emlékeztet, Heger korábban kihagyta a lehetőséget, hogy a lengyel, a szlovén és a cseh miniszterelnök társaságában Kijevbe utazzon, ezért a mostani út diplomáciai üzenet. „Nem akar Pozsony sem lemaradni a régiós társaitól, és ezzel a gesztussal felzárkózik” – mondta Feledy.

Eduard Heger kormányfő tegnap a brüsszeli delegációval a lebombázott Bucsába is ellátogatott, s mint mondta, mélységesen megrendítette az, amit ott látott. „Láttam a tömegsírokat is, és egyáltalán nem túlzás, ha azt mondom, hogy a látvány mélyen megrázott. Nem engedhetjük, hogy Vlagyimir Putyin folytassa a háborús bűnök elkövetését az ukrán nép ellen” – írta a közösségi portálon Heger. (TASR-felvétel)