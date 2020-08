Szerdán ítéletet hozhat a bíróság a Kuciak-gyilkosság ügyében

FRISSÍTÉS A bíróság nem hirdet ítéletet szerdán (augusztus 5.) Ján Kuciak újságíró meggyilkolása ügyében. Ružena Sabová, a Specializált Büntetőbíróság (ŠTS) szenátusának elnöke szeptember 3-ra halasztotta el a főtárgyalás folytatását. A döntést azzal indokolta, hogy a szenátusnak több időre van szüksége az ítélet előkészítéséhez. Erről Katarína Kudjáková, az ŠTS szóvivője tájékoztatott kedden.

A tárgyaláson korábban az ügyész, az ügyvédek és a vádlottak záróbeszédei hangzottak. Az ügyész Andruskó Zoltán, Miroslav M. és Peter Tóth vallomásait kulcsfontosságú bizonyítéknak tekinti. A vádlottak és jogi képviselőik éppen ezeknek a tanúknak és a gyilkosság végrehajtóinak vallomását próbálták megkérdőjelezni.

Az ügyész és az ügyvédek szerint a Threema-alkalmazáson keresztül folytatott kommunikáció is további jelentős bizonyíték. A vád szerint Marian K. és Alena Zs. rejtjelezve egyeztetett ezekben az üzenetekben Ján Kuciak meggyilkolásáról. A vádlottak tagadják ezt, és Marek Para, Marian K. ügyvédje azt állítja, bármilyen szót lehet rejtjelezett üzenetként értelmezni.

A bizonyítékok között az újságírók megfigyelése során készült fotók is vannak. Az ügyész szerint ezek a felvételek Peter Tóth megfigyelő-kommandójától kerültek Marian K.-hoz, akinél egy USB-kulcsot is találtak Ján Kuciakról készült fotókkal. Ezek ugyanazok a képek lehettek, amelyeket Alena Zs. Andruskó Zoltánnak mutatott, ő pedig Miroslav M.-nek és Sz. Tamásnak. A védelem ezt is elutasítja, és azt állítja, Miroslav M. nem látta az újságírók megfigyelése során készült képeket.

A vád másik érve az indíték. Az ügyész szerint Marian K. bosszúból rendelte meg Kuciak meggyilkolását, amiért az újságíró a gazdasági bűncselekményeiről cikkezett. Záróbeszédében felhívta a figyelmet Kuciak Donovaly-ügyről szóló cikkére is, amelynek megjelenése után Marian K.-t meggyanúsították. A védelem ezt is megkérdőjelezte, amit azzal támaszt alá, hogy az 1990-es évek óta folyamatosan jelentek meg cikkek Marian K.-ról, nem Kuciak volt az egyetlen, aki írt róla. Az indítékkal kapcsolatban Daniel Lipšic, a Kuciak család jogi képviselője a saját, valamint Maroš Žilinka és Peter Šufliarský ügyész meggyilkolásának megrendeléséről beszélt. Elmondása szerint az országban egyedül Marian K.-nak lehetett indítéka ennek a négy embernek a meggyilkolására.

Marian K. és társainak pere ez év januárjában kezdődött. A szenátus, amelynek elnöke Ružena Sabová, tagjai Ivan Matel és Rastislav Stieranka, eddig 22 napon át tárgyalta az ügyet.

Ján Kuciak újságíró és menyasszonya, Martina Kušnírová meggyilkolásával Sz. Tamást., Alena Zs.-t és Marian K.-t vádolják. A vádirat szerint az újságíró meggyilkolását bosszúból rendelte meg Marian K., amiért gazdasági bűncselekményeiről cikkezett.