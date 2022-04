Megint nincs döntés Beneš-ügyben 

A Pozsonyi II. Járásbíróságon pénteken ismét elnapolták a döntést abban a perben, amelyet a Szlovák Földalap (SPF) indított két magánszemély ellen. A két érintett ugyanis egy olyan földterületet örökölt, amely ma már a pozsonyi körgyűrű, vagyis a D4-es autópálya alatt van és ennél fogva rendkívül értékes. Az állam nevében eljáró SPF azt állítja, a földet örökül hagyó néhai Wenhardt Gyulától a második világháború utáni években elkobozták az ingatlant, így a mai örökösei jogtalanul tartanak rá igényt. A földalap a bíróság előtt nyíltan a Beneš-dekrétumokra hivatkozik, amelyek a magyarok és németek kollektív háborús bűnösségét mondják ki, az intézmény ezek alapján akarja bevégezni a konfiskációt. A törvényszék előtt az örökösök védői azonban azzal érvelnek, hogy Wenhardt Gyulától valójában soha nem kobozták el a vagyonát.

A Beneš-dekrétumok alapján bevégzett földelkobzások témája Vincze Loránt EP-képviselő (EPP, RMDSZ) és Forró Krisztián, a Szövetség elnöke közös sajtótájékoztatóján is terítékre került. Vincze, aki az Európai Nemzeti Kisebbségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke is egyben, elmondta, hangosabban és hatékonyabban kell a kérdéses ügyet képviselni az európai szintéren is. Arról is beszélt, nem tapasztalta, hogy valamelyik EP-frakció a témával kapcsolatban elutasító álláspontra helyezkedett volna. „Mindeddig a szlovák képviselők sem jeleztek ilyesmit” – tette hozzá. Elmondta, az Európai Bizottság az, amely rendre elutasítja, hogy foglalkozzon a témával. Vincze szerint a bizottság elé kell tárni, hogy a szlovákiai hatóságok ma is alkalmazzák a dekrétumokat, sőt, uniós pénzből megvalósuló autópályaépítés során történik mindez. Az EP-képviselő szerint elvben emiatt informális figyelmeztetést kaphat Szlovákia, de akár kötelezettségszegési eljárás is indulhat az ország ellen. „Meg kell győzni őket arról, hogy lépni kell” – tette hozzá a bizottságra utalva az EP-képviselő.