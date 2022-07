Heger: Az EU-nak a gáz kapcsán figyelembe kell vennie az országok lehetőségeit

Ezt Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő jelentette ki pénteken, miután találkozott Zuzana Čaputová államfővel. A kormányfő telefonon tárgyalt a cseh kormányfővel és Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.

„Tegnap telefonon beszéltem Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, de Petr Fiala cseh kormányfővel is, mivel most Csehország vezeti az Európai Tanács elnökségét. Beszéltünk a jelenlegi helyzet alakulásáról, ahogy arról is, mire számíthatunk, és milyen lehetőségeink vannak” – mondta Heger.

A kormányfő az egyes országok közötti szolidaritás fontosságáról beszélt. Szlovákia ugyanis mint közép-európai ország, erősen függ az orosz földgáztól, és ha nem működik együtt más országokkal, akkor nincs lehetősége alternatív gázszállítmányokhoz jutni.

Heger szerint problémát jelent, hogy már hosszú ideje elhanyagolták az alternatív energiaforrásokat, amelyek helyettesíthetnék az orosz fosszilis üzemanyagokat. A kormányfő szerint ez a helyzet 2006 óta áll fönn, amikor kormányszinten is foglalkoztak a kérdéssel. „Természetesen ezt a lemaradást nem tudjuk behozni holnap reggelre, de megteszünk mindent ennek érdekében” – tette hozzá a kormányfő.