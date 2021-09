Čaputová a traumák évének nevezte az elmúlt évet

Az államfő szerint a válságkezelés és a válságkommunikáció nem a nehézségek megoldásának eszközévé, hanem a probléma részévé vált.

Čaputová rámutatott, hogy több területen is hiányosságok mutatkoztak. Elmondása szerint rendkívül túlterhelt volt az egészségügyi rendszer, és felhívta a figyelmet a szociális otthonok helyzetére, valamint arra a veszélyre, hogy további egészségügyi dolgozók távozhatnak.

„A fenyegetés, amelynek egyesítenie kellett volna minket, a konfliktus legerősebb forrása lett” – értékelte Čaputová. Hozzátette: annak ellenére, hogy Szlovákia a járvány első hullámának idején azon országok közé tartozott, amelyek a legjobban kezelték a válsághelyzetet, a második hullám idején ez megfordult, és csak rosszabb lett.

Rámutatott a járvány áldozatainak magas számára, valamint az egészségügyi rendszer és a kórházak túlterheltségére. „Az elhunytak életük utolsó pillanataiban, haldokolva csak az ápolószemélyzetet látták. Olyan, overallba burkolózó embereket, akiknek az arcukat sem láthatták. Szeretteink úgy távoztak el tőlünk, hogy az utolsó pillanatban nem lehettünk velük, hogy elbúcsúzzunk tőlük és méltósággal temessük el őket. Ez a traumák éve volt” – mondta azzal, hogy ezt a terhet az elhunytak rokonai életük végéig cipelik.

Kiemelte, minden válság a legérzékenyebb területre mutat rá. „A válságkezelés és a kommunikáció nem a nehézségek megoldásának eszközévé, hanem a probléma részévé vált. Hiányosságokba ütköztünk a polgári védelemben, az egészségügyben és az idősek szociális ellátásban is. Ennek ellenére az első vonalban dolgozók rendkívüli munkát végezték, és mindannyiuknak nagy köszönettel tartozunk” – tette hozzá.

Az, hogy az egészségügyi rendszer nem omlott össze teljesen, Čaputová szerint, csak az egészségügyben dolgozók munkájának köszönhető. Rámutatott arra a veszélyre, amelyet akkor vállaltak, amikor ellátták akkor is a betegeket, amikor még nem állt rendelkezésre a vakcina. „Most pedig ismét bevetésben vannak azért, hogy megmentsék az emberek életét, azokét is, akik úgy döntöttek, figyelmen kívül hagyják a Covid-19-járványt” – jelentette ki.

Hangsúlyozta, nagyon is megalapozottak és egyáltalán nem túlzóak azok az aggodalmak, hogy tömegesen távozhatnak az egészségügyi dolgozók. „Régóta tudjuk, hogy kevés az egészségügyi dolgozó és az átlagéletkoruk magas. Ezért az egyik legfontosabb feladat az állomány stabilizálása, ha ez nem történik meg, annak fatális következményei lesznek mindannyiunkra nézve” - figyelmeztetett. Ugyanakkor ezt nem lehet megoldani egyik napról a másikra, a harmadik hullám kicsúcsosodására viszont most kell felkészülni. Ezért alaposan elő kell készíteni a kórházi osztályok átalakítását, világos és egyértelmű szabályok alapján kell működnie a Covid-automatának, világos és egyértelmű járványkezelésre van szükség, mutatott rá az államfő.

Felhívta a figyelmet az idősellátásra is, hiszen ez az ágazat szintén nehéz időket élt meg, annál is inkább, mert már a járvány előtt is a negyedével kevesebben dolgoztak a szociális intézményekben, mint amennyi alkalmazottra szükség lett volna. Éppen ezért az államfő figyelmeztetett az idősek hosszan tartó gondozási rendszerének kiépítésére.

A parlamenti képviselők mellett Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnök is meghallgatta az államfő beszédét. Hivatalba lépése óta másodszor tartott évértékelő beszédet a köztársasági elnök, legutóbb 2020 júniusában szólalt fel a parlamentben.

(mr, TASR)