Az ukrán elnök a szlovák parlament előtt fog beszélni

Zelenszkij érdeklődését Jurij Muška ukrán nagykövet közvetítette Borisz Kollár (Sme rodina) parlamenti elnöknek. Tette ezt az Ukrajnában elkövetett háborús bűnöket ábrázoló fotóknak szentelt kiállítás megnyitóján.

Az Oroszországi Föderáció ukrajnai inváziója óta Zelenszkij több parlamentben is , valamint a világ tüntetésen is felszólalt az orosz agresszió ellen. Többek között az Európai Parlament tagjaival is felvette a kapcsolatot.

