Az SaS támogatja a jövő évi költségvetést

Az ország így elkerüli, hogy ún. költségvetési provizóriumba kerüljön. A költségvetés elfogadását követően Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszternek le kellene mondania. Péntektől valószínűleg a kormányfő veszi át átmenetileg a pénzügyi tárca vezetését. Az egyezség része a kiadások korlátozása, valamint egyes adók emelése, mások csökkentése.

„Megegyeztünk a költségvetés elfogadásában. Igen, mindannyiunknak valamilyen kompromisszumot kellett kötnie, de végül abban maradtunk, hogy a költségvetést támogatja az OĽaNO, a Sme rodina, az SaS és a Za ľudí” – jelentette ki a kormányfő. Megismételte: ha az év végéig nem fogadták volna el a költségvetést, akkor veszélybe került volna az embereknek, a cégeknek és az önkormányzatoknak szánt segítségnyújtás. A tanárok, orvosok és egészségügyi dolgozók béremelése szintén veszélybe került volna.

A költségvetésbe bekerültek a kiadási korlátok, ahogy azt az Európai Bizottság és a helyreállítási terv is megköveteli, továbbá az orosz kőolaj, a gázszállítás, az alkohol és a szerencsejátékok megadóztatása. Másfelől megegyeztek más adók csökkentésében. Például tartósan csökkentik a sportpályákra és a vendéglátóiparra vonatkozó áfát. Vagyis ez jövő év március 31. után is érvényes lesz, ahogy azt eredetileg is tervezték. Eltörlik a közszolgálati rádió és tévé üzembentartási díját, és bevezetik az autókra vonatkozó ún. ökoregisztrációs díjat.

„Ezenkívül 740 millió plusz 80 millió eurót csoportosítanak át az egészségügybe a költségvetésen belül” – közölte Heger.

Sulík elmondta: a költségvetésről szóló tárgyalásokat elválasztották azoktól a kérdésektől, amelyek egy új parlamenti többség, illetve egy új vagy átalakított kormány létrehozását érintették volna.

A kormányfő szerint ebben a pillanatban a költségvetés támogatása volt a legfontosabb, hogy tudjanak segíteni az embereknek.