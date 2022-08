Az aszály veszélyeire figyelmeztet a Szövetség

A Szövetség vezetője Patasi Ilonával, a Szlovákiai Agrárkamara (AKS) elnökével tartott közös sajtótájékoztatót, amelynek az országot sújtó aszály volt a témája. Forró rámutatott, a növénytermesztők hatalmas gondban vannak, hiszen a kukorica- és a napraforgótermés súlyos károkat szenved el.

„A probléma ennél sajnos sokkal szélesebb körű. Az extrém szárazság ugyanígy, vagy még jobban sújtja az állattenyésztőket is”

– magyarázta, hozzátéve, hogy a gyenge termés miatt nehéz lesz bebiztosítani a takarmányt a haszonállatok számára. Ennek következményei pedig a boltok polcain is meglátszódnak majd, hiszen drágább lesz a hús, a tejtermékek és az olaj is.

„Egy liter étolaj tavaly 2 euróba került, ebben az évben viszont már 4 euró, és ez ősztől még magasabb összeg lehet”

– mondta Forró.

Megjegyezte, a pékáru esetében sem jobb a helyzet. A drágulás a gabona árának emelkedése mellett annak a számlájára írható, hogy az energiaárak az egekbe szöktek.

A Szövetség elnöke éppen ezért azt javasolja, hogy minél előbb el kell kezdeni kiépíteni, illetve fejleszteni az öntözőrendszereket. Ez azonban csak hosszú távú megoldásnak számít, a gazdáknak pedig szinte azonnal kompenzációra van szüksége. Forró szerint az agrártárca több lépést is tehetne az ügyben. Gyors megoldás lehetne például, ha a gazdáknak az év végéig befagyasztanák a hitelek törlesztését, illetve ha az energia- és az üzemanyagárak többletköltségeit valamilyen formában kompenzálnák. További segítség lenne, ha Szlovákiában előlegben fizetnék ki a területalapú támogatásokat, amelyeket a gazdák műtrágya és vetőmagok beszerzésére fordíthatnának. Forró szerint a környező országokban ez működik, csak Szlovákiában nem.

„Nagyon fontos az is, hogy a támogatási kérelmek minél előbb ki legyenek értékelve. Sokat segítene a gazdáknak, ha nem évekig kellene várniuk a projektek elbírálására”

– tette hozzá.

Patasi Ilona hangsúlyozta, érdemes odafigyelni a már meglévő pályázati felhívásokra is, mert a déli területeken a mezőgazdászok ezeket gyakran nem használják ki. Példaként a zöldnaftával kapcsolatos programot említette, amelyre most is be lehet adni a kérvényt, és akár 1 hónapon belül hozzá lehet jutni a támogatáshoz. Mint mondta, tavaly a minisztérium 30 millió eurót különített el erre a célra, de csak 25 milliót merítettek ki. Ennek oka, hogy a gazdák jelentős része nem ért az elektronikai rendszerekhez, ezért inkább lemondanak az esetleges támogatásról. Patasi hangsúlyozta, a falugazdászok ilyen esetben nagyon sok segítséget nyújthatnak a termelőknek. Kiemelte, a fiataloknak és a kisgazdáknak is remek pályázati lehetőségeik vannak, és ők is bizalommal fordulhatnak a kamarához, illetve a falugazdászokhoz.