Tudjuk, miért is olyan praktikus a családi Toyota Proace City Verso

Pozsony | Ezeket az autókat nem azért veszi meg az ember, mert szépek, hanem mert praktikusak. A legfontosabb, hogy az egész család elférjen benne, s ha kell, hét közben még munkaeszközként is használható legyen. A Toyota Proace City Verso ezt a feladatkört tökéletesen teljesíti.

A japánoktól nagyon jó húzás volt, hogy az autót az ikonikus Berlingóra és a Peugeot Rifterre alapozták. Mindkét modellből átvették a lehető legjobbat, s ennek az ötvözésnek köszönhetően egy már-már ideálisnak mondható, Toyota logóval ellátott autót dobtak a piacra.

Én a járgány Long, tehát leghosszabb változatát tettem próbára, hétüléses változatban, 1,5 D-4D dízelmotorral és Family felszereltségi szinttel, amiből teljesen egyértelmű, hogy ezzel a járgánnyal a családokat akarják megszólítani. Ez a családi haszongép-jármű végtelen rakodási teret, kellő kényelmet és korszerű biztonsági elemeket kínál, s még a családi költségvetést sem fogja tönkretenni.

A városban is fürge

A Long változat 350 mm-rel hosszabb a rövidnél, tehát a hossza eléri a 4753 mm-t. Annak ellenére, hogy aránylag nagynak tűnik, nagyon jó vele a városban való manőverezés. Nem gondoltam volna, hogy a szűk utcákon, parkolókon is jól lehet vele mozogni. Kompakt méreteinek köszönhetően még a szűkebb parkolóhelyekre is kényelmesen elfér. Tény, hogy a parkolásnál nagy segítséget nyújtanak a parkolókamerák, ám a nagy visszapillantó tükröknek köszönhetően kamera nélkül is egyszerűen betolathatnak a szabad helyre.

Az oldalra tolható hátsó ajtónak köszönhetően pedig zökkenőmentes a be- és kiszállás, nem kell attól tartani, hogy autójukkal megkarcolnák a mellettük parkoló autót. Kár viszont, hogy az ajtók nem elektromosan vezéreltek, így főleg bezárásukhoz kell a vártnál nagyobb energiát kifejteni.

Az elülső üléseken olyan kényelem vár a sofőrre és az utastársára, mint a személygépkocsikban. Az utastér kivitelezése decens, visszafogott, ám ennek köszönhetően nagyon jól átlátható, nincs a műszerfalon egy zavaró elem sem, minden vezérlési gomb a sofőr keze ügyében van. A kilátásban a valamivel vastagabb A oszlop sem zavar, bizonyos helyzetekben viszont, amikor például mellékútról próbálnak csatlakozni a párhuzamos főútra, elég sokat elvesz a kilátásból a vastagabb B oszlop – ezt viszont meg lehet szokni.

A médiarendszert egy 8 colos érintőképernyőn keresztül tudják használni, amelyhez viszont hat külön gombot is párosítottak a fontosabb menüfunkciók eléréshez; külön díjaztam, hogy a hangerősséget manuálisan is lehet változtatni a tekerőgombnak köszönhetően. A modern konnektivitás innen sem hiányzik, s az autó kompatibilis az Apple Car Play és az Android Auto rendszerekkel is. Az adaptív tempomatot az aránylag régimódi vezérlőkarral lehet kezelni a volán mögött, a kis head-up display már csak egy bónusz, amit ilyen típusú autóban bizonyára nem várnának. Az elülső üléseken egyébként számtalan rakodótér van.

A második sorban három teljes értékű ülést találnak, mindegyik Isofix gyermekülés-rögzítési ponttal. Az oldalra tolható ajtóknak köszönhetően nemcsak az ülések beszerelése, hanem a gyerekek beültetése és kiszállítása is roppant egyszerű. A második sorban levő üléseket nem lehet tologatni, a hátsó kettőt viszont kivehetik, minek köszönhetően nagyon jól variálható a csomagtér térfogata. Ráadásul, a harmadik üléssorba nemcsak a középső ülések támlájának lehajtása után lehet bejutni, hanem hátulról is, hiszen a két ülés között utacska van. Persze a harmadik sorba egyszerűbb lesz a beszállás a gyermekeknek, felnőtteknek már kicsit szűkös a hely. A csomagtér hatalmas ajtajának felnyitásával főleg a városi parkolókban lehetnek gondok, ezért fogják díjazni, hogy az ajtó ablakát külön is ki lehet nyitni, ami egyszerűsíti a csomagtérbe való bepakolást.

Ha fel van szerelve a hatodik és a hetedik ülés, akkor a csomagtér térfogata szerényke 209 literre szűkül – ebben az esetben tényleg nem tudnak sok mindent az autóba pakolni. Ha viszont kiveszik a hátsó üléseket, akkor 850 literesre bővül a tér. Ha még több rakodótérre lenne szükségünk, elég lehajtani a hátsó üléstámlákat, s a csomagtér azonnal 3,3 köbméteresre bővül. Ráadásul ha lehajtják a sofőr melletti ülés támláját, akkor 3,4 méter hosszú rakományt is elvihetnek az autóban.

Alacsony fogyasztás

A motorházban olyasvalamit találnak, ami a Toyota hibridmeghajtású járgányainak világában igazi meglepetésnek számít: dízelmotort. Nevezetesen a négyhengeres 1,5 literes D-4D jelölésű erőforrásról van szó. A Family felszereltségi szinthez csak a motor legerősebb változatát rendelhetik meg 96 kW teljesítménnyel és 300 Nm-es forgatónyomatékkal. Úgy tűnhet, ismeretlen erőforrásról van szó, pedig valójában a PSA konszern közismert 1,5 Blue HDi motorjáról beszélünk. Ezek a motorok nagyon megbízhatóak s kellő teljesítménnyel rendelkeznek, ám túl nagy száguldozást ettől a járgánytól ne várjanak. A 8 gangos automata váltó nagyon jó munkát végez, egyszer sem volt késztetésem átkapcsolni a manuális váltásra – még az autópályán való gyorsabb előzésekkel is jól megbirkózik. Az átlagfogyasztás – az út jelentős részét autópályán és országúton töltöttem – 6,2 liter volt, ami olyan autónál, amelyben a családon kívül nagyon sok rakomány is elfér, különösen jó érték.

A Proace City Verso alapára 15 600 euró. A tesztelt járgány, a Family felszereltségi szinttel és a legerősebb dízelmotorral, már minimum 24 100 euróba kerül. További 900 euróba kerül a harmadik üléssor, s 3200-ba a Comfort csomag, amely például adaptív sebességtartót, navigációt vagy parkolóasszisztenst is tartalmaz. Az autó ára ezzel már eléri a 28 200 eurót. Tény, hogy ez nem kevés, ám tekintettel arra, milyen sokoldalú és praktikus autót kapnak ezért az összegért, nem is nevezném az árát eltúlzottnak.