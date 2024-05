Škoda Karoq Sportline 2,0 TDI: feláras nosztalgia

Hiába volt a tesztautó Sportline kivitelben, a sportosabb vezetéshez ajánlatosabb a Sport üzemmódot aktiválni, normál esetben ugyanis inkább a kedvező fogyasztás van előtérbe helyezve. Sportban viszont a motor magasabb fordulatszámon dolgozik, a váltó csak később sorol, így megkapják a kívánt, valamivel agresszívabb magatartást. Arról viszont nem szabad megfeledkezni, hogy a Sportline ebben az esetben elsősorban a dizájnról szól. Sokkal agilisabb magatartása van a kétliteres benzinmotornak, melynek teljesítménye 140 kW, s ugyanúgy jár hozzá összkerékhajtás.

Most pedig kitérnék arra, miért is szerepel a címben a feláras. A Karoq Sportline változata ugyanis már alapban is több mint 33 ezer euróba kerül, aki az imént említett erősebb kétliteres benzinmotort akarja, annak már majdnem 40 ezer eurót kell félretennie, az általam is tesztelt dízel ára pedig 40 400 eurónál kezdődik.