Škoda Kamiq Monte Carlo: kivárni, vagy megvenni úgy, ahogy van?

A 2019-ben bemutatott Kamiq még most is egy attraktív külsővel rendelkező autó. Mint említettem, a Monte Carlo sportos kivitelezés sokat dob az autó külsején. Ennek köszönhetően a járgány két részből álló LED elülső fényszórókat kapott, fekete a hűtőrács, a lökhárító betét és a visszapillantó tükör borítása, de fekete a Škoda és a Kamiq felirat is. Természetesen az autó oldaláról sem hiányzik a Monte Carlo embléma.