Renault Rafale, a repülő ihlette SUV

A repülőnek ezen kívül semmi köze sincs a Rafale-hoz, legfeljebb az autó metálfényezése emlékeztet a repülő színére, na meg ott is látok összefüggést, hogy a menetpróbákra nekünk is el kellett repülnünk, mégpedig a spanyolországi Sevillába. A Rafale viszont a hat henger helyett megelégszik hárommal, a motorházban pedig csak egy 1,2 literes erőforrást találnak. A motor mindig párosítva lesz hibridmeghajtással, öntöltővel, de plug-in-hybriddel is; a tesztvezetésekre az előbbit kaptuk.

Méretek és dizájn

A Rafale a CMF-CD platformra épült. Hossza 4,71 méter, tehát ugyanannyi, mint mondjuk a BMW X3, de hosszabb az Audi Q3 Sportbacknél vagy a Lexus NX-nél. A magassága 1,6, szélessége pedig 1,8 méter. Érdekes dizájnelem a hűtőrács kialakítása, amely több négyszögletes panelből tevődik össze, amelyek mintha színt változtatnának, ha különböző szögekből nézzük az autót. A Rafale teljesen egyedi kialakítású fényszórókat kapott, a Matrix LED rendszer több fénytestből tevődik össze, mint az öregebb Austral vagy Espace modellekben.