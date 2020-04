Milyen az átdolgozott elektromos Renault Zoe?

Ehhez a francia autóhoz mindig is furcsa viszony fűzött. Egyrészt imádtam, mert praktikus, kicsi, szokatlan, s egy feltöltésre tényleg megtesz annyi kilométert, amennyit a gyártó állít. Másrészt viszont a kissé elbaltázott, vagy nem annyira minőségi kivitelezése miatt nem tudtam elképzelni, hogy megvenném. Ezért is vártam annyira az új generációt.

Pozsony |

Az új Renault Zoe tavaly év végén mutatkozott be a szlovákiai piacon, hét évvel a modell első generációjának debütálása után. Kevés olyan autó van, amely úgy rászorult a változásra, mint ez. A francia gyártók pontosan tudták, vagy érezték, hol követtek el a hibát és hol végeztek jó munkát, s ennek fényében alakították át az autót. A Zoe praktikus méretei és formái így megmaradtak, sőt, szerintem még egy fokkal futurisztikusabb külsőt is kapott, ami egy elektromos meghajtású modellen mindig jól mutat. Másrészt pedig teljesen átdolgozták az utasteret, minőségi anyagokat használtak fel, a sok helyen megjelenő textil kifejezetten előkelő benyomást kelt. Végre puhított műanyagokat is alkalmaztak, és amit külön észrevettem, hogy a járgány metálfényezése is sokkal jobb minőségű, s nem pattant le jóformán már attól, hogy egy légy nekicsapódott.

Ez már egy autó

Kívülről nézve úgy tűnhet, hogy ebbe az autóba maximum ketten férnek el kényelmesen, pedig nem. Négy felnőtt utasnak biztosít kényelmet városban. Szándékosan írtam, hogy a városban, mert ezen kis elektromobilokat nem azért fejlesztették ki, hogy az emberek több száz kilométert levezessenek velük, elsődleges feladatuk, hogy a városban teljesítsenek jól.

Az utastérben egyébként a nagy érintőképernyő dominál, a multimédia-rendszer legújabb generációja kellemes grafikával rendelkezik, átlátható és ugyanolyan könnyű kezelni, mint az autó többi funkcióját. A vezérlőgombokat már a Renault vagy Dacia más modelljeiben megismerhettük.

Nekem nagyon tetszett a sebességváltó karjának kialakítása, valóban futurisztikus. Egyik sajátossága, hogy a klasszikus fokozatok között az automata sebességváltónál hiányzik a P, tehát a parkolás. Ezért ha az autóval megállnak, s ki akarnak belőle szállni, akkor a váltót N-be kell sorolni, majd aktiválni kell az elektromos kéziféket.

Milyen vezetni?

A Zoe érdekessége, hogy az elektromotor nem nullától teszi elérhetővé a maximális forgatónyomatékot, hanem csak később, a tesztelt modell esetében 1500 és 3600 fordulatskálában. A maximális 245 Nm-es forgatónyomaték így csak bizonyos sebességtől elérhető. Ennek következtében a gyorsulás nem olyan dinamikus, ám sokkal kényelmesebb és biztonságosabb, ami ehhez a kis városi autóhoz sokkal jobban illik.

Ha csak városban használnák, akkor az átlagfogyasztást 12,5 kWh környékén tudnák tartani, ami annyit jelent, hogy az 50 kWh kapacitású elemekkel 400 kilométert is megtehetnek. Városon kívül a fogyasztás megugrik, s ilyenkor a hatótáv is 340 kilométer környékére csökken. Ezek pedig olyan értékek, amelyeknek miatt a Zoe már megér egy misét. Egyébként gyorstöltő-állomásról két óra alatt feltöltik, Wallbox esetében a töltés hat óráig tart.

Műszaki adatok Hossz./Szélesség/Magasság (mm) 4087/1545/1562

4087/1545/1562 Teljesítmény 100 kW/135 lóerő

100 kW/135 lóerő Forgatónyomaték 245 Nm 1500–3600 fordulatnál

245 Nm 1500–3600 fordulatnál Végsebesség 140 km/ó

140 km/ó Modell alapára 31 900 euró

31 900 euró Tesztelt modell alapára 35 500 euró

35 500 euró Tesztelt modell ára 37 700 euró