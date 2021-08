Kipróbáltuk az új Škoda Fabiát, a legnépszerűbb motorral

Több hónapos várakozás után végre eljött a pillanat, amikor beülhettem az új Fabia volánja mögé, s vezethettem is. Szlovákiában mindeddig 200 ezer darab kelt el a modellből, s leggyakrabban a 70 kW teljesítménnyel bíró változatot vásárolták, így én is ezt választottam az első próbamenetre, amelyre egészen a Balti-tengerhez kellett repülnöm, Gdańskba.

Pozsony | Több hónapos várakozás után végre eljött a pillanat, amikor beülhettem az új Fabia volánja mögé, s vezethettem is. Szlovákiában mindeddig 200 ezer darab kelt el a modellből, s leggyakrabban a 70 kW teljesítménnyel bíró változatot vásárolták, így én is ezt választottam az első próbamenetre, amelyre egészen a Balti-tengerhez kellett repülnöm, Gdańskba.

A Fabia több mint húsz évvel ezelőtt jelent meg a piacon. Azóta világszerte több mint 4 547 000 darab kelt el belőle. Az árusítását 1999-ben kezdték, s már akkor teljesen egyedi dizájnt és koncepciót kapott. Személyes véleményem szerint a Fabia első generációjának dizájnja ma is megállja a helyét. A 2007-ben bemutatott modell kicsit visszalépés volt a dizájn terén, s mivel sokan épp azért bírálták ezt a változatot, mert túl szűk és magas lett, a 2014-ben bemutatott harmadik generáció már visszavett a méreteiből, s azon túl, hogy valamivel köpcösebb lett, megmutatkozott rajta az élesebb vonalvezetés. Ez a folyamat aztán idén, a negyedik generáció érkezésével csúcsosodott ki. A Fabia aktuális generációja ugyanis minden eddiginél modernebb, felnőtt és korszerű autó lett. Csomagterének térfogata 380 liter, ami már a Golf szintjén van, és a járgányban ismét új, Simply Clever megoldásokat találni, de már olyan extrákkal is rendelhető lesz a modell, mint a panorámatető.

A Fabia negyedik generációjának története még egy más szempontból is egyedi. A Citygo gyártásának befejezése után ugyanis átvette a legolcsóbb Škodának járó címet. Ez számszerűsítve annyit jelent, hogy az alapváltozat ára, egyliteres, 48 kW (65 LE) teljesítménnyel bíró MPI motorral 11 760 euró lesz.

Ahogyan arról korábban már írtam, a Fabia újonnan az MQB A0 platformra épül, tehát ugyanarra, mint a Scala vagy a Kamiq. Épp ennek köszönhetően sikerült megnövelni a csomagtéren kívül az utastér térfogatát is.

A panorámatető ugyan látványos, de tűző napsütésben már kevésbé praktikus. - Škoda-felvétel

A legnépszerűbb motor

Szlovákiában a legnépszerűbb erőforrás eddig a 70 kW teljesítménnyel bíró egyliteres TSI volt, így az első tesztútra is ezt a változatot foglaltam. A motor továbbra is rendkívül halk, jól hangszigetelt. Az erősebb, 81 kW-os változathoz képest valamivel gyakrabban kell váltani, mert a motor igazi ereje úgy 2000 fordulattól mutatkozik meg. Ha ez alá az érték alá csökken a fordulatszám, már érdemes alásorolni, hogy a motor ismét magához térjen.

Az erősebb változat ehhez képest sokkal rugalmasabb és folyamatosabb gyorsulást biztosított. A 70 kW-ost változatnál érzékenyebben kell bánni a gázpedállal és a kuplunggal. Ráadásul ez utóbbi csak ötgangos manuális váltóval rendelhető, ami végeredményben megmutatkozik majd a fogyasztáson is, ám ezt reálisan majd csak a hosszabb tesztelések során fogom tudni felmérni.

Egy 60 kilométeres tesztúton, amely falvakon, országutakon és részben autópályán vezetett, a 70 kW-os kivitelezés fogyasztása, ötgangos váltóval, 6,5 liter volt 100 kilométeren. Ezt az értéket sem lehet teljesen komolyan venni, az autók újak voltak, alig befutott motorral. A tesztúton több emelkedő volt, s itt érezni lehetett, hogy a gyengébb erőforrás lényegesen többet szenved.



Az utastér is teljesen más minőséget képvisel, a műszerfalon megjelent a textilkárpitozás. - Škoda-felvétel

Milyen vezetni?

Erre a kérdésre kicsit nehéz választ adni. A motor teljesítményén és a váltón kívül a vezetési élményt befolyásolják az abroncsok méretei vagy a sportosra beállított futómű. Általánosságban elmondhatom, hogy a Fabia negyedik generációja rendkívül halk és tágas. Engem kifejezetten zavart a tetőablak, amelyet nem lehet egy gombnyomással eltakarni. A napellenzőt, amely a csomagtartóban van, manuálisan kell felkapcsolni az ablak alá az utastérben, ami nem éppen egyszerű feladat, s ahogy kipróbáltuk, minimum két ember kell hozzá, s még így is nagy a veszélye, hogy valamelyik ujjukat odacsípjük. Ráadásul a napellenző nem takarja el teljesen az üveget, ugyanis áttetsző, így nagy a valószínűsége, hogy a panorámatetővel ellátott Fabiák utastere nyáron sokkal gyorsabban felforrósodik. Ezért a megoldásért sajnos nem tudom megdicsérni a tervezőket, annak ellenére sem, hogy a napellenző a Škoda jól ismert Simply Clever megoldásai közé tartozik.

Amiért viszont már dicséret jár, az a kiemelhető pohártartó, amellyel besétálhatnak egy kávézóba, ahol belehelyezhetnek két kávéspoharat és kényelmesen visszatérhetnek az autóba. Nekem leginkább a rakodóperem-védő tetszett, amelyet a csomagtérajtó kinyitása után tudunk kihajtani. Hatékonyan védi a fényezést a karcolástól, a fényvisszaverő elemeinek köszönhetően pedig a biztonságot is növeli a csomagtartó pakolásakor. Talán még ennél is praktikusabb az elülső üléstámla lehajtása, aminek köszönhetően az eddiginél jóval hosszabb tárgyak szállítására is lehetőség nyílik a Fabiában.

Az előző generációk során mintha nem tudták volna eldönteni, milyen is legyen a Fabia. Egyszer túl köpcösre sikeredett, máskor keskenyre és magasra, aztán megint kicsit dundira, ám a negyedik generáció végre felnőtt, karakteres autó lett, bár a dizájn mindig is egyedi megítélés és ízlés kérdése. - Škoda-felvétel

Sikeres lehet

Úgy tűnik, hogy az új Fabia fejlesztése során elsősorban a kényelemre és a praktikumra helyezték a hangsúlyt, ami nem rossz stratégia. Egyelőre meg kell elégedni a hatchback változattal, a kombi érkezése csak 2023-ra van betervezve. Az előző generációhoz képest egészen biztos, hogy hatalmas előrelépést jelent, az utas- és csomagtér bővítése már első ránézésre szembetűnő. Mivel az árlistát sem lőtték túl, a Škoda nagy eséllyel pályázik arra, hogy a Fabia negyedik generációja is sikeres legyen nálunk. A modell sorozatgyártása már kezdetét vette, az első járgányok ősszel fognak megérkezni az országba.