Holnap mutatják be a Škoda Fabia új generációját

Pozsony | Még a világbemutató előtt nyilvánosságra hozta a Škoda a Fabia negyedik generációjának dizájnrajzát, amelyen az autó utasterét is látni.

A világbemutatót értelemszerűen online tartják, a járványellenes intézkedések ugyanis egyetlen európai városban sem adtak lehetőséget egy nagyszabású rendezvény megszervezésére.

Már most biztos, hogy a cseh autógyártó népszerű kisautója lényegesen nagyobb és dinamikusabb lesz, mint sikeres elődje. A Fabia negyedik generációja elődjénél 111 milliméterrel hosszabb és 48 milliméterrel szélesebb lesz.

Tágasabb

A Volkswagen-csoport MQB-A0 moduláris keresztmotoros platformjának átvételével új arányok és tágasabb térkínálat kialakítására nyílt lehetőség, a bennülők, illetve csomagjaik számára egyaránt – a járgány csomagtere 50 literrel bővül. További különlegességek az éles metszésű fényszórók és a LED-es hátsó lámpák. Az egészen a hűtőrácsig nyúló teljes LED-fényszórók moduljainak formái jégtömböket idéznek.

Az utastér domináns eleme a médiarendszer különállóan elhelyezett képernyője. A műszerfalat szimmetrikusan strukturáltak, a dizájnrajzon jól látni az oldalt elhelyezett látványos kör alakú légbeömlőket. Minden jel szerint az utastérben is több színkombináció jelenik meg, így még több lehetőség lesz arra, hogy a járgányt mindenki saját ízléséhez igazítsa.

A 2. legnépszerűbb

1999-es megjelenése óta a Škoda Fabia kategóriája egyik legnagyobb darabszámban értékesített modellje. Már a 2000-ben kombi változattal is kibővült első generációjából is 1,79 millió példány készült nagyjából nyolc év alatt, a 2007-es Genfi Autószalonon bemutatott második nemzedék tagjaiból pedig 1,704 millió talált gazdára. A 2014-ben debütált harmadik generáció e sikertörténetet írva tovább 2019-ben már a második legkeresettebb Škoda-modellnek bizonyult az Octavia után, s a Fabia eddigi összesen több mint 4,7 millió darabos gyártási volumenét is csak az Octavia múlja felül a cseh gyártó kínálatában.