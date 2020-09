Elsőként próbáltuk ki az országban az új BMW X5M Competition járgányt

Pozsony | Már az elnevezés is őrültségnek tűnt, de amikor megláttam, hirtelen nem tudtam, milyen sorozat áll előttem, annyira megváltoztatta külsejét a sportos kivitelezés. Majd beleültem, padlógázt adtam, és nem akartam elhinni, pontosabban még most sem hiszem el, hogy ilyen autót valaki legálisan, fegyvertartási engedély nélkül is megvehet. Aki szereti a gyors autókat, annak a BMW X5M Competition lesz a Kánaán.