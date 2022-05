Akár estig is vitázhatnak Matovič családsegítő csomagjáról

A csomag, amely évente akár 1,2 milliárd eurójába is kerülhet az államnak, gyorsított eljárásban került a törvényhozás elé. Az családokról szóló, ám „inflációellenesnek” is nevezett intézkedésekre az első olvasatban 82 képviselő, az OĽaNO, valamint a Sme rodina frakciója és a Za ľudí tagjai, de a fasiszta ĽSNS jelenlegi és volt képviselői is igennel szavaztak. Hasonlóképpen támogatták a javaslatot az OĽaNO frakciójából távozott, vagy kizárt képviselők. Összesen 133 képviselő volt jelen, ami azt is jelenti, hogy az intézkedések jóváhagyásához elég lett volna 67 szavazat.

Az SaS ellenzi

A kormánypárti SaS frakciójának minden tagja ugyanakkor nemmel szavazott. A párt már korábban jelezte, a családsegítési csomagot nem támogatják. Szerintük ugyanis a segítség nem célzottan azokhoz kerül, akiknek leginkább szüksége lenne rá. A támogatásokban minden gyermekes család részesülhet, miközben például a nyugdíjasok nem kapnak semmit. A párt kiemelte, a támogatások a háztartások 37 százalékát érintik.

A Smer, a Hlas és a Republika nem támogatja

Az ellenzéki Smer és a Hlas sem szavazta meg az első olvasatban a csomagot. Korábban bejelentették, csak akkor támogatják azt, ha az általuk indítványozott lényegi módosító javaslatok is belekerülnek abba. A pénzügyminiszter, aki az OĽaNO mozgalom vezetője, azonban elutasítóan nyilatkozott ezekről az indítványokról. A fasiszta ĽSNS-ből kivált, szintén szélsőjobboldali Republika képviselői sem támogatták Matovič intézkedéscsomagját.

Késő estig tárgyalnak

A családsegítő csomag második olvasatának vitája még kedden esti lapzártánkkor is tartott, a képviselők úgy döntöttek, ha kell, késő estig tárgyalnak, de még aznap szavazni fognak róla. Az intézkedések akkor léphetnek hatályba, ha azt az államfő, Zuzana Čaputová is aláírja.

Több mint egy milliárd

Ahogy arról beszámoltunk, a családokat segíteni hivatott csomag idén 175 millió, jövőre pedig 1,2 milliárd euróba kerülne. A javaslatok között van a gyermekek után járó adóbónusz növelése, de kiterjesztenék az erre jogosultak körét is, megemelnék a családi pótlékot, a gyermekeknek 50 eurós szabadidő-utalvány járna. A családtámogatásokkal kapcsolatban az államkassza őrének számító Költségvetési Tanács is felhívta a figyelmet arra, hogy tartósan magasabb támogatásokkal számoló javaslatról van szó, ami jelentősen befolyásolja a jelenlegi szociális rendszert, ezért nem ártana odafigyelni az államkasszára gyakorolt hatására sem. Az intézkedéseket élesen bírálta a Szlovákiai Városok és Falvak Szövetsége (ZMOS), mivel a csomag része az adóbónuszon keresztül a személyi jövedelemadó csökkentése, az önkormányzatokat azonban pont ebből az adónemből befolyt pénzből finanszírozzák. Az intézkedések életbelépése esetén a szervezet elképzelhetőnek tartja, hogy a városoknak és falvaknak meg kell emelniük a helyi adókat. A ZMOS az ügyben akár sztrájkolni is hajlandó.

A Slovnaft-adó

A törvényhozás arról is döntött, hogy a Slovnaft olajfinomítóra kivetendő különadóról szerdán 11 órakor szavaznak első olvasatban. Matovič elképzelései szerint az orosz olaj vásárlásából adódó extraprofitot adóztatnák meg. A pénzügyminiszter azzal érvelt, így a szlovák költségvetésbe kerülne az a pénz, amely egyébként a magyar államkasszába vándorolna, hiszen a Slovnaft anyacége, a Mol mögött a magyar állam áll. A koalíció ebben a témában azonban tegnap délutánig nem jutott egyezségre. Az SaS azt szeretné, ha a különadóból befolyt összeg mértékében csökkentenék az üzemanyagok jövedéki adóját.