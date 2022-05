Kedden kiderül, megvétózza-e az SaS Igor Matovič javaslatait

Igor Matovič (OĽaNO) a Slovnaft-adó és a családtámogatási csomag után tegnap egy újabb ötlettel rukkolt elő. Elfogadtatna egy törvénytervezetet, amely meghatározná, hogy a politikai vitaműsorokban csak a parlamentbe beválasztott pártok képviselőit lehetne meghívni, s ők is csak annyi teret kapnának, amennyi százalékot szereztek a választáson. Eszerint az OĽaNO képviselői beszélhetnének a legtovább. Matovičot ugyanis zavarja, hogy a Hlas képviselői túl gyakran szerepelnek a tévében. S bár a koalíciós pártok elutasították ötletét, Matovič állítólag nem akar letenni a törvénytervezetről. (TASR-felvétel)

A családsegítő csomag, amely évente akár 1,3 milliárd eurójába is kerülhet az államnak, és a Slovnaft-adóról szóló javaslat gyorsított eljárásban került a törvényhozás elé. A terv szerint délelőtt szavaznak ezekről első olvasatban, délután pedig már a második olvasat vitája következik. Ekkor kerülnek terítékre az ellenzék és a kormányoldal által benyújtott módosító javaslatok. Valószínűleg kedden nem lesz végszavazás, az ülés szerdáig is elhúzódhat.

Az SaS és az áfa

Ahogy arról beszámoltunk, az SaS kormánypárt mindkét javaslattal kapcsolatban kifogással élt. Mária Kolíková SaS-es igazságügyi miniszter hétfőn elmondta, nem támogatják a családsegítő csomagot. Mindezt azzal indokolta, hogy az intézkedések a szokásos törvénykezési folyamatokat megkerülve kerültek a parlament elé. De azt is problémásnak tartják, hogy a kérdéses támogatást nem célzottan a nehéz anyagi helyzetben lévők kapnák, hanem minden család részesülhetne benne, attól függetlenül, mennyi a bevételük. A nyugdíjasoknak pedig ebből a csomagból nem jutna semmi. Ha az intézkedéseket mindezek ellenére elfogadják, Kolíková azt sem zárta ki, hogy az Alkotmánybírósághoz fordulnak.

Az igazságügyi miniszter azt is elmondta, a Slovnaft-adóval kapcsolatban az SaS egy módosító javaslatot nyújtott be. Eszerint ameddig érvényben van az olajfinomítóra kivetett különadó, addig az üzemanyagok áfáját is 20-ról 8 százalékra kell csökkenteni. Ha ez bekerült a jogszabályba, akkor megszavazzák azt. „Az a kérdés, hogy ezt támogatja-e a koalíció. Ha nem, akkor vétózzuk az adót” – mondta Kolíková azzal, hogy erről még a nap folyamán egyeztetnek.

Matovič: Az áfa marad

Matovič az SaS-nek az üzemanyagok áfájára vonatkozó javaslatával kapcsolatban hétfőn kora este azonban bejelentette, erre az adónemre vonatkozó EU-s irányelvek nem teszik lehetővé, hogy csökkentsék a benzin és a gázolaj ezen adóját.

A sajtótájékoztatón bemutatott egy levelet Paolo Gentiloni gazdasági ügyekért felelős európai uniós biztostól, amely arról szól, ilyen körülmények között nem csökkenthető ez az adónem. Azt a pénzügyminiszter is elismerte, Lengyelország ennek ellenére csökkentette az üzemanyagok áfáját, de szerinte pont ezért nyilvánította ki az unió, hogy ez nem felel meg az irányelveknek.

Kijelentette, az uniós irányelv miatt, az SaS módosító javaslata irreális. „Felszólítom tehát az SaS-t, hogy ne szorítsa sarokba a szlovákiai háztartásokat” – mondta, és arra kérte a pártot, szavazza meg a Slovnaft-adót. A pénzügyminiszter szerint így a szlovák költségvetésbe kerülne az a pénz, amely egyébként a magyar államkasszába vándorolna, hiszen a Slovnaft anyacége, a Mol mögött a magyar állam áll. Matovič egy alternatívát ajánlott fel az SaS-nek: „Azt javaslom, hogy az olajra kivetett adóból emeljük a nővérek, orvosok és tanárok bérét” – jelentette ki azzal, hogy az ebből származó teljes összeget erre lehetne fordítani. Arról is beszélt, ha a Slovnaft az adó hatására növelné az üzemanyagárakat, akkor államilag fogják azokat szabályozni és alacsonyan tartani.

Az SaS egyébként közleményben utasította el Matovič kijelentéseit. Szerintük az üzemanyagok áfájának csökkentése kapcsán az EU-val is lehetne kompromisszumot találni. Ugyanakkor kijelentik, hogy a Slovnaft-adóért cserébe nyitottak más adónem csökkentésére. Ha erre nem kerül sor, akkor vétózni fogják az olajfinomítóra kivetendő különadót.

Vétó és koalíció

Matovič az SaS vétójával kapcsolatban azt mondta, ha élnek vele, tiszteletben fogják azt tartani, de egyben úgy gondolja, nincs miért vétóznia Richard Sulík pártjának. Szerinte ugyanis az SaS által növelni kívánt pedagógusbéreket lehetne finanszírozni a Slovnaftra kivetett adóból. A kormánypártok vétójogát a koalíciós szerződés rögzíti. Ezt például akkor nem tartanák tiszteletben, ha az egyik koalíciós párt vétója ellenére az ellenzék szavazataival fogadnának el valamilyen törvényjavaslatot. Egy ilyen eset a koalíció működőképességét kérdőjelezné meg.

„Azt gondolom, hogy igen” – mondta Matovič a Rádio Expres hétfői műsorában arra a kérdésre, kitart-e a kormány a választási időszak végéig. A pártok választás utáni együttműködéséről szólva azonban hozzátette, tudomása szerint egyesek már különböző megállapodásokat kötöttek. Nem pontosította ugyanakkor, kikre gondol, de azzal vádolja az SaS koalíciós partnerét, hogy az ellenzéki Hlasszal és Smerrel, valamint a szélsőjobboldali Republikával egy „családellenes” koalíciót alkotnak. Ezek a pártok jelezték, nem, vagy csak jelentős módosításokkal szavaznák meg a családsegítő csomagot. Matovič egyben elismerte, mozgalmának, az OĽaNO-nak a képviselői, a Sme rodina és a Za ľudí kormánypárt és néhány független képviselő a fasiszta ĽSNS segítségével szavazhatja meg a kérdéses intézkedéscsomagot.

A szakértő szerint

Grigorij Mesežnikov politológus a kormánypártok közt uralkodó viszonyokról szólva arról beszélt, bár nagyon rosszak az egyes szereplők közti kapcsolatok, a koalíció még mindig létezik. A szakértő ugyanakkor problémásnak tartja, hogy a családtámogatási csomagnak már a parlamenti napirendre való felvételhez is a fasiszta képviselők szavazataira volt szükség, az SaS ugyanis nem támogatta azt. Mesežnikov azonban ennek ellenére is lát esélyt arra, hogy a kormány ezt a válságot is túlélje. „A koalíció szétesésének valószínűsége ugyanakkor korántsem nulla” – tette hozzá.

A kormánypártok közi viszonyok további romlása esetén a politológus elvben elképzelhetőnek tartja azt is, hogy a koalíciós szerződés gyakorlatilag érvényét veszti, de mégsem kerül sor előrehozott parlamenti választásra. „Ekkor a céljaik megvalósításához mindig ad hoc szövetségeseket keresnének” – mondta azzal, hogy ebben az esetben már csak formálisan működne a koalíció és ilyenre Szlovákiában még nem igazán volt példa. Mesežnikov szerint ezzel együtt is még van néhány érték, ami összeköti a kormánypártokat, így például a korrupció elleni harc, az igazságszolgáltalás helyreállítása és az ukrajnai háborúval kapcsolatban elfoglalt álláspont.