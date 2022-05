Adóvita a parlamentben: Matovič ötleteihez a fasiszták nyújthatnak segítő kezet

Ahogy arról beszámoltunk, a családokat segíteni hivatott csomag idén 175 millió, jövőre pedig 1,2 milliárd euróba kerülne. A javaslatok között van a gyermekek után járó adóbónusz növelése, de kiterjesztenék az erre jogosultak körét is, megemelnék a családi pótlékot, a gyermekeknek 50 eurós szabadidő-utalvány járna. Ezt részben a Slovnaft-adóból finanszíroznák.

Az SaS kormánypárt képviselői csütörtökön a parlamenti szavazás előtt arról beszéltek, nem támogatják a pénzügyminiszter javaslatait. Ha első olvasatban mégis elfogadnák a Slovnaft-adót, akkor bemutatják, hogy szerintük cserébe milyen más adókat, például az üzemanyagok ÁFÁ-ját kellene csökkenteni. Ha ezek a javaslatok nem mennek át, akkor vétózni fogják az orosz olajra kivetendő különadót. Richard Sulík az SaS elnöke kijelentette, vétózzák az adók emelését és az új adók bevezetését. Azt állítják, miután egyeztettek az olajfinomító vezérigazgatójával, Világi Oszkárral, az is kiderült számukra, nincs garancia arra, hogy az adó kivetése végül nem okozna üzemanyag-áremelkedést. Marián Viskupič SaS-es képviselő a közrádió politikai vitaműsorában a családtámogatási csomaggal kapcsolatban pedig elmondta, azt szeretnék, ha kifejezetten csak a sérülékeny csoportok, a nagyon alacsony jövedelmű emberek kapnának segítséget. Megemelnék például a létminimumot, amit pedig a már most is létező adónemekből befolyó többletbevételből finanszíroznának. Szerinte például az ÁFÁ-t sokkal nagyobb hatékonysággal szedték be, mint korábban. Viskupič kiemelte, a jelenleg terítéken lévő csomag a tehetősebb családoknak is támogatást juttatna, akiknek viszont erre nincs égető szüksége. A kormány által, az SaS-es miniszterek szavazatai nélkül jóváhagyott csomaggal szemben a legfőbb kritika az, hogy csak azokon a családokon, háztartásokon segít, ahol gyerek is van, de például az egyedülállókon és a nyugdíjasokon nem. Viskupič rámutatott, a háztartásoknak csak a 37 százalékában él gyermek.

Peter Kremský aki a javaslatokat beterjesztő Matovič mozgalmának, az OĽaNO-nak a parlamenti frakciójában ül, a vitaműsorban ezzel kapcsolatban úgy érvelt, a nyugdíjasokat más az oltási bónusszal és a 13. havi nyugdíj előrehozásával segítették meg. „Szlovákiában a gyermekes családokat fenyegeti leginkább a szegénység” – tette hozzá. Kremský azonban nem is akart arra reagálni, mi történik akkor, ha a kérdéses javaslatcsomagot nem fogadja el a törvényhozás. Azzal vádolja az SaS-t, hogy számukra a családok nem jelentenek prioritást, szerinte eddig ez a koalíciós párt akadályozta a mostanihoz hasonló intézkedések elfogadását. „De nem várhatunk tovább” – tette hozzá az OĽaNO-s képviselő. Ezt egyébként az SaS-es Viskupič visszautasította azzal, hogy ők kifejezetten a szegény gyerekeken szeretnének segíteni.

A fasisztákkal?

Maga Matovič a javaslatokról való parlamenti szavazásról még a voksolás előtt azt mondta, szerinte az SaS nem vétózhatná az intézkedéseket. „Ha mégis megvétózzák, azt mi nem fogjuk tiszteletben tartani” – tette hozzá. A javaslatot tartalmazó parlamenti programpontnak a napirendre való felvételét az ellenzékben ülő szélsőjobboldali képviselők szavazataival sikerült megvalósítani. Lapzártánkkor még nem volt világos, hogy a végszavazáson is a fasiszta képviselők szavazatára volt-e szükség.

Elvben az is lehetséges, hogy a Matovič által bemutatott csomagot – az SaS-es képviselők voksai helyett – a Smer vagy a Hlas képviselőinek szavazataival fogadják el. Ennek azonban a koalíciós együttműködés fenntartása szempontjából lehetnek súlyos következményei, és Matovič is kizárta. Ladislav Kamenický az ellenzéki Smer képviselője, korábbi pénzügyminiszter ugyanakkor a közrádió említett vitaműsorában arról beszélt, a pénzügyminiszter által bemutatott csomagot ebben a formájában nem is támogatják. A Smer azt kifogásolja, hogy a családsegítő intézkedéseket részben a személyi jövedelemadóra vonatkozó adóbónusz kiterjesztésével valósítanák meg, ami végső soron azt jelenti, hogy az önkormányzatok kevesebb visszaosztott pénzt kapnának ebből az adónemből. Robert Fico pártja azt javasolja, hogy inkább a bankokat adóztassák meg, a családoknak pedig egyszeri 1500 eurós támogatást adjanak, de szerintük nyugdíjvalorizációra és az üzemanyagárak befagyasztására is szükség van. Kamenický kijelentette, ha ezek belekerülnének a javaslatba, akkor hajlandóak lennének egyeztetni arról, támogatják-e azt, vagy sem.

A ZMOS sztrájkolna

A szintén ellenzéki Hlas képviselői nem szavazták meg a pénzügyminiszter által kidolgozott intézkedések napirendre vételét, ugyanakkor kijelentették, tudnák azt támogatni, ha belekerülne néhány olyan módosító javaslat, amit ők dolgoztak ki. A képviselőik a csütörtöki sajtótájékoztatójukon arról beszéltek, az intézkedéscsomag a jelenlegi formájában súlyosan károsítja az önkormányzatokat. Egyes számítások szerint a kieső visszaosztott személyi jövedelemadó miatt a települések 550 millió eurótól eshetnek el. Ezért egyébként a Szlovákiai Falvak és Városok Szövetsége (ZMOS) csütörtöktől június végéig sztrájkkészültséget hirdetett, ekkor kiértékelik a helyzetet, és amennyiben nem látnak érdemi változást, készek éles sztrájkot hirdetni. A ZMOS-t a megyei önkormányzatokat tömörítő SK8 és a Szlovákiai Városok Uniója (ÚMS), valamint a Szövetség párt is támogatja.