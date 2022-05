A kormány jóváhagyta a családok támogatását

Elfogadták a pénzügy azon javaslatát is, amely szerint a jelenlegi, gyermekenként 25,88 eurós családi pótlék július 1-jétől 30, 2023. január 1-jétől pedig 50 euróra emelkedik. - TASR-felvétel

A magas infláció miatt nehéz helyzetbe került szlovákiai családok megsegítésére kidolgozott csomagot Matovič az SaS ellenkezése ellenére terjesztette a kormány elé. Az eredeti javaslat szerint az intézkedések idén 175 millió, jövőre pedig 1,2 milliárd euróba kerülnének.

A javaslat szerint az adóbónusz összegét a gyermek életkorától függően növelik, a korábbi három korhatár helyett két korhatárt véve alapul. A 15 év alatti eltartott gyermek után járó adóbónusz a jelenlegi 43,60 euróról (vagy 47,14 euróról a 6 év alattiak esetében) júliustól 70 euróra, 2023 januárjától pedig 100 euróra emelkedik. A 15 év feletti eltartott gyermek után járó adóbónusz (15 és 25 év között, ha a gyermek folyamatosan tanulva készül a szakmára) a jelenlegi 23,57 euróról júliustól 40, jövő januártól pedig 50 euróra nő.

Az adóbónuszt igénylők célcsoportját ki szeretnék bővíteni, az adóbónusz igénybevételéhez szükséges, a minimálbér hatszorosának megfelelő minimális küszöbértéket eltörlik, a jogosultságnál pedig figyelembe veszik az eltartott gyermekek számát. A módosításokkal azt szeretnék elérni, hogy magasabb nettó jövedelmet biztosítsanak azon adófizetőknek, akik eltartott gyermekek szülei és munkaviszonyból, vállalkozásból vagy önálló kereseti tevékenységből származó adóköteles jövedelemre tesznek szert.

Elfogadták a pénzügy azon javaslatát is, amely szerint a jelenlegi, gyermekenként 25,88 eurós családi pótlék július 1-jétől 30, 2023. január 1-jétől pedig 50 euróra emelkedik. Döntöttek a havi 50 eurós szabadidős támogatásról is, amely az 5 és 18 év közötti gyermekekre vonatkozik. Ezt jövő januártól kellene fizetni, az oktatási és a kulturális minisztérium pedig összeállít egy listát arról, mire lehet majd felhasználni. A támogatást az erre a célra szolgáló alkalmazáson keresztül lehet majd igényelni.

Az intézkedéscsomag alaposan megcsapolja az államkasszát. A családi pótlék emelése idén közel 23 millió, jövőre 275 millió, 2024- ben 273 millió, 2025-ben pedig 265 millió euróval növeli az állam kiadásait. A munkaügyi tárca információs rendszerének a módosítása 90 ezer euróba kerül. Az adóbónusz kiigazítása idén mintegy 142 millió euróval, jövőre 544 millió euróval, 2024-ben több mint 506 millió euróval, 2025-ben pedig mintegy 495 millió eurós többletkiadással jár. A gyermekek szabadidős tevékenységére fordítható havi 50 euró hozzájárulás az államnak jövőre 372 millió, az azt követő években pedig évente nagyjából 405,9 millió eurójába kerül.

A kormány szerdán jóváhagyta a munkaügyi tárca javaslatát is, amely szerint az e hónapra érvényes, júniusban kifizetett családi pótlék egyszeri alkalommal 74,12 euróval 100 euróra nő. A szaktárca szerint a cél, hogy segítsenek a gyermekes családoknak megbirkózni a megugró árakkal kapcsolatos kihívásokkal. A családi pótlék egyszeri emelése 1,12 millió eltartott gyermeket érint. Ez az intézkedés a munkaügyi minisztérium szerint mintegy 83 millió eurójába kerül az államnak.

Eduard Heger (OľaNO) miniszterelnök a kormányülés után arról beszélt, az intézkedésekkel a szinte minden terméket érintő áremelkedésre szeretnének reagálni. Mindezt azzal együtt, hogy a jobban kereső középosztály is profitálhat ezekből. A kormányfő szerint ugyanis igazságtalan lenne ezt a réteget kihagyni a megsegítettek köréből. Matovič szerint a csomaggal kapcsolatos valódi csata a parlamentben zajlik majd, hiszen az intézkedéseket a képviselőknek is jóvá kell hagyniuk.

A családtámogatásokkal kapcsolatban az államkassza őrének számító Költségvetési Tanács is felhívta a figyelmet arra, hogy tartósan magasabb támogatásokkal számoló javaslatról van szó, ami jelentősen befolyásolja a jelenlegi szociális rendszert, ezért nem ártana odafigyelni az államkasszára gyakorolt hatására sem. „A szociális rendszerre és az államháztartás fenntarthatóságára ilyen jelentős és tartós hatással bíró változtatásokat átlátható módon, szabványos jogalkotási eljárás keretében kellene elfogadni, beleértve a tárcaközi véleményezési eljárást is. A színvonalas nyilvános vita megköveteli a javaslat részleteinek ismeretét, és elegendő időt az elemzésre” – figyelmeztet a Költségvetési Tanács, amely nem tartja jó ötletnek, hogy a javaslatokat gyorsított eljárásban kívánják elfogadtatni. A Költségvetési Tanács elemzői egyébként már az áprilisi hosszú távú fenntarthatósági jelentésükben arra a következtetésre jutottak, hogy Szlovákia államháztartása hosszú távon továbbra sem fenntartható, ezért fontos, hogy a fenntarthatóságra negatív hatással bíró új intézkedések bevezetésekor a fenntarthatóság romlását ellensúlyozó intézkedéseket is bejelentsenek. Ellenkező esetben az államháztartás szempontjából ismét a magas kockázatú zónába kerülnénk.