A kormánypárti képviselők bebetonozták a választási rendszert

Pozsony

A parlament az alkotmányban rögzítette, hogy Szlovákia egy választókerület. Mindezt annak ellenére, hogy a több körzet kialakítása az OĽaNO és a Za ľudí céljai között is szerepelt, sőt, a kormányprogram is érinti ezt a témát. A magyar politikai szereplők számára a több körzetre épülő rendszer akár kedvezőbb is lehet.