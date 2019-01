VIDEÓ: ezen a hibátlan talajgyakorlaton ámul a világ

Ohashi, aki egykor az olimpiai szereplésről álmodott, és az azért való küzdelembe szó szerint beleroppant, magával ragadó örömmel mutatta be a végül hibátlannak talált, 10.0 pontot kapó gyakorlatot, amit egyeteme, a UCLA simán csak úgy osztott meg, hogy ezért még a 10 pont is kevés. A videót azóta csak a UCLA Twitterén több mint 19 millióan láttak, ehhez sok millió jön még hozzá YouTube-on, illetve másodközlésekből, ami tornagyakorlatoknál azért elég ritka.

A 🔟 isn't enough for this floor routine by @katelyn_ohashi. 🔥 pic.twitter.com/pqUzl7AlUA