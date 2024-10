Tankó Vilmosért több párt is boxolt, a PS került ki győztesen – Interjú

Miért éppen a PS?



Itt találtam meg, amit kerestem, mivel a párt prioritásai között szerepelnek a számomra is fontos témák. Az emberi jogokkal, a sporttal, a szociális kérdésekkel szeretnék aktívan foglalkozni és lehet, hogy kissé paradox módon, de a nőkhöz kapcsolódó problémákkal is. Ilyen például a menstruációs szegénység, a nemek közti bérkülönbség vagy a családon belüli erőszak. Másrészt mindenképpen olyan párthoz akartam csatlakozni, amelynek reális esélye van legyőzni a kormánykoalíciót. Ráadásul itt biztosítottak a szakmai csapatok, ennek eredményeképpen olyan törvényjavaslatokkal állnak elő, amelyek valóban javíthatnák az ország helyzetét.



Ön kereste meg a PS-t, vagy a párt szólította meg?



Már akkor is, amikor még a Slovensko frakciójának tagja voltam, felhozták páran a PS-ből, hogy „gyere hozzánk” vagy, hogy „jó lenne neked nálunk”. Persze, ezek még kötetlen baráti beszélgetések voltak. Nem arról van szó, hogy kivásároltak volna vagy ilyesmi. Csak azután vált igazán intenzívvé az egyeztetés, amikor úgy döntöttem, hogy kilépek a frakcióból. Ezt már úgy kell elképzelni, hogy végig mentünk minden témán, hosszasan elbeszélgettünk és megegyeztünk. Először a parlamenti képviselőikkel tárgyaltam, aztán a frakció elnökével, Martin Dubécivel, végül a párt elnökével, Michal Šimečkával. Nagyon konstruktív volt mindez.



Más pártokkal is tárgyalóasztalhoz ült?



Természetesen. Nem utasítottam el azonnal a többi pártot, amelyek felvették velem a kapcsolatot. Minden ajánlatot meghallgattam. Volt köztük parlamenten kívüli párt is.



Konkrétan kik keresték meg?

Nem titok, hogy Pandy Péterrel, a Magyar Szövetség OT elnökével elbeszélgettem, ő még egy közös képet is közzétett a közösségi oldalán. A koalíciós pártok közül is megkerestek, nem is egyszer.