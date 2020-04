Tavaly 73 milliót adományoztunk adóinkból

Az adónk 2%-ával támogathatunk alapítványt, menhelyet, nyugdíjas- vagy gyerekotthont, iskolát, táncegyüttest, sportegyesületet, énekkart, kórházat, baba-mama klubot, természetvédőket, hitközösségeket stb. – egyszóval bármilyen nonprofit szervezetet, amelyik regisztráltatta magát. A bejegyzett civil tömörülések teljes listája (a szervezetek szükséges adataival együtt) a www.rozhodni.sk honlapon böngészhető.

Évről évre nő a támogatásra pályázó szervezetek száma – idén 16 310 civil tömörülés regisztráltatta magát. Tavaly 15 591-en, 2018-ban 14 908-an versengtek a támogatásért. Az adóhivatal szerint nemcsak a szervezetek száma nő, hanem folyamatosan emelkedik a felajánlott összeg nagysága és az adójuk egy részét felajánlók száma is. Tavaly mintegy 73 millió eurót kaptak a nonprofit szervezetek, ami 5 millióval több, mint egy évvel korábban. A legnagyobb összeg – 2,6 millió euró – a Pontis Alapítvány számlájára vándorolt. A Pontis évek óta a legjobban támogatott szervezetek közé tartozik. A legsikeresebb pályázók között – az első helyeken – rendszerint ott van az EPH Alapítvány, az SPP Alapítvány, az ADELI Alapítvány és a VOLKSWAGEN SLOVAKIA Alapítvány is. Ezeken kívül a bankok mellett működő alapítványok képesek a legjobban mozgósítani a polgárokat, de az első 20 helyen egészségügyi problémákkal küszködőket segítő szervezetek is vannak. Ateljeslista,hogykimennyit kapott, évekre visszamenőleg az adóhivatal honlapján található.

(sza)