Borúsan látják a jövőt az autógyártók beszállítói

A közzétett elemzés szerint a szlovák autóipari beszállítók 70 százalékának tavaly nőttek a bevételei, csaknem a felük pedig két számjegyű növekedést könyvelhetett el. Az ágazatban működő cégek harmada gyártási kapacitásainak a 60–80, csaknem kétharmada pedig több mint a 80 százalékát használta ki. A felmérés szerint azonban az autóipari beszállítók számára az elmúlt év volt az a csúcs, amit idén már nem sikerül túlszárnyalni. Két számjegyű növekedésre idén már csak a cégek 20 százaléka számít, minden negyedik vállalat szerint pedig már visszaesés várható.

Ezzel párhuzamosan csökken a vállalatok új munkaerő iránti igénye is. Majd minden második megkérdezett cégvezető szerint idén nem számítanak új alkalmazottak felvételével. Míg tavaly a cégek csaknem fele tervezte a munkaerő-állomány 5 százalékos növelését, idén erre már csak a negyedük készül. Ennek ellenére a cégek több min felének még mindig gondot okoz a szakképzett munkaerő hiánya. Az ágazatban dolgozók számára jó hír azonban, hogy csaknem az összes cég tervbe vette a bérek emelését. Az autóipari beszállítók közül minden második 5–10 százalékos, a többi ennél szerényebb béremelést tervez. A szakképzett munkaerő hiánya, a bérköltségek növekedése és a várható gazdasági válság miatt egyre több cég fektet be a gyártás hatékonyságának a növelésébe is. Ez utóbbit a cégek harmada a jelenleg rendelkezésére álló technológiával szeretné elérni, nagyjából a felük ugyanakkor új robotok vásárlását tervezi. (mi, TASR)