Új időpontot ne telefonon, hanem e-mailben kérjenek a daganatos betegek

„Március közepén kellett volna éves ellenőrzésre mennem a pozsonyi onkológiai intézetbe, de közbejött a karantén. Néhány nappal az időpont előtt felhívtak, hogy ne menjek sehova, maradjak otthon. Több kivizsgálásra is volt azon a napon beutalóm. Most tanácstalan vagyok, nem tudom, mit tegyek. Már többször próbáltam a kezelőorvosomat felhívni telefonon, de soha nem sikerült kapcsolatot teremteni vele. Attól félek, hogy kifutok az időből, valamit elmulasztok, amiből később baj lehet” – mondta kétségbeesetten egyik telefonáló olvasónk.

Mivel sokan szembesülhetnek hasonló problémával, megpróbáltunk utánajárni, hogy mi a teendő ilyen helyzetben.



Ők a legveszélyeztetettebbek



Először az egészségügyi minisztériumnál érdeklődtünk. Amint azt Zuzana Eliášová szóvivőtől megtudtuk, több intézkedést is hoztak arról, hogyan működjenek az egészségügyi intézmények a Covid-19-járvány idején. „A daganatos betegeket érintő útmutatások különösen fontosak, hiszen mint ismeretes, az ő immunrendszerük általában gyenge, nagyon fogékonyak a fertőzésekre, tehát védeni kell őket. Ezért kellett már a karantén kihirdetésekor minden ellenőrző kivizsgálást elnapolni. Természetesen ez nem vonatkozott a diagnosztizálásra és a kezelésre, ugyanis ebben az esetben a halasztás ronthatná a beteg egészségi állapotát. A járvány idején is fontos, hogy minden olyan kivizsgálást elvégezzenek, ami a betegség korai felismerését segíti, beleértve a szükséges műtéti eljárásokat és gyógymódokat” – mondta a minisztériumi szóvivő.

Nehéz kapcsolatot teremteni...



Mindebből logikusan következik, hogy csak az ellenőrző kivizsgálásokat lehetett elhalasztani. Amint olvasónk is mondta, most az új időpont megszerzése okoz gondot főleg annak, aki nem a fővárosban lakik.

A halasztás azért is indokolt volt, mert az egészségügyi intézmények – így a Nemzeti Onkológiai Intézet is – szigorú higiéniai intézkedéséket vezettek be, s akiknél ez lehetséges volt, a műtétet és egyéb beavatkozást is más időpontra tették. Természetesen a betervezett és éppen folyó kemoterápiát és sugárterápiát nem szakították meg.



Ha nem sikerül



„A daganatos betegeknek azt javasoljuk, hogy próbáljanak kapcsolatba lépni kezelőorvosukkal, aki telefonon vagy e-mailben adh at új időpontot az esedékes rendszeres ellenőrzésre. Megjegyzem, ezekben a napokban nagyon sokan hívják intézetünket, így telefonvonalaink nagyon terheltek. Megtörténhet, hogy többszöri próbálkozás után sem sikerül elérni a kezelőorvost. Ezért inkább az e-mailen keresztüli kommunikációt javasoljuk. A Nemzeti Onkológiai Intézet honlapján – https:// www.nou.sk/kontaktujte-nas-ajmailom – minden orvos címét megtalálják. Írjanak a kezelőorvosnak, így kérjenek új időpontot” – ajánlotta Patrícia Kubicová, az intézet szóvivője.



A daganatos betegeket érintő útmutatások különösen fontosak, hiszen mint ismeretes, az ő immunrendszerük általában gyenge, őket jobban kell védeni.

Még mielőtt belépne az intézetbe A koronavírus-járvány idején a Nemzeti Onkológiai Intézetben is rendkívüli intézkedések vannak érvényben. Tudni kell, hogy a kivizsgálásra berendelt beteget legfeljebb egy személy kísérheti el, ő is csak rendkívüli esetben. Neki is kötelezően át kell esnie a szigorú ellenőrzésen. Ha a kérdőív kitöltése után sem utal semmi a vírusfertőzésre, ha nincs hőemelkedése és légúti betegségre utaló tünete, a kísérő a kijáratnál lévő külön helyiségben megvárhatja a beteget, miután elvégezték a tervezett kivizsgálást.