Mivel ne vegyük be a gyógyszert?

Alkoholtartalmú italok

Aki alkohollal veszi be a gyógyszert, az életével játszik. Már kis mennyiség is jelentősen megváltoztathatja a gyógyszerek hatását. Erre különösen idegrendszeri betegségek (beleérte az álmatlanságot és a depressziót) elleni gyógyszerek, az antibiotikumok, az antiallergetikumok és a vérhígítók szedésénél kell gondolni. Az alkohol megváltoztathatja hatásukat. Halált leggyakrabban az idegrendszeri betegségekre felírt gyógyszerek és az alkohol kölcsönhatása vált ki, s kórházba is emiatt kerülnek a betegek leggyakrabban. A száz leggyakrabban felírt gyógyszerek fele olyan anyagokat tartalmaz, amelyek reagálnak az alkoholra. Alkohollal tehát soha ne vegyen be gyógyszert!

Tejes italok

A tejben és a tejtermékekben található mész csökkenti néhány antibiotikum felszívódását, konkrétan a tetraciklinekét, ezeket ezért tejjel nem szabad bevenni. A tej több más gyógyszer esetében sem ideális megoldás. Néhány hashajtó hatását például olyannyira felerősíti, hogy annak súlyos következményei lehetnek.

Gyümölcsdzsúsz

Sokan reggelire grépfrútdzsúszt isznak. Tudjuk, hogy a gyógyszereket általában reggel szoktuk bevenni. Csakhogy ez a dzsúsz számos gyógyszer átalakulását fékezi a májban. Ez elsősorban a magas vérnyomás és a koleszterinszint csökkentésére, továbbá néhány pszichiátriai betegség kezelésére előírt gyógyszer, női hormonkészítmények, hormonális fogamMivel zásgátló, allergia elleni gyógyszer, szervátültetés után felírt gyógyszer szedésére vonatkozik. A többi dzsúsznak nincs ilyen hatása. Ha valaki savtúltengés ellen szed alumíniumtartalmú gyógyszert, annak a narancsdzsúsz sem jó, mert megnöveli felszívódását. Ugyanakkor csökkenti az antibiotikum hatását, mert növeli a savtúltengést, aminek hatására az antibiotikum gyorsabban felbomlik. A C-vitamint tartalmazó dzsúszok felerősítik a vérszegénység kialakulását fékező vaskészítmények felszívódását. Tehát jó, ha az ilyen preparátumokat C-vitamint tartalmazó dzsússzal vesszük be, ezzel növeljük a hatást.

Koffeintartalmú italok

Néhány gyógyszer esetében nem árt az óvatosság, ha koffeint tartalmazó itallal vesszük be. A kávé és néhány fekete tea vagy a kóla jelentősen felerősíti a krónikus légcsőgyulladás és tüdőasztma elleni gyógyszerek hatását, s idegesség, stressz, álmatlanság, fejfájás, szívdobogás, rosszullét jelentkezhet. Azoknál, akik naponta több mint hat csésze kávét isznak, ezek a gyógyszerek súlyos egészségi problémát válthatnak ki még akkor is, ha nem kólával vették be. A gyümölcsteának nincs ilyen hatása.

Orbáncfűtea

Sokan az orbáncfűteát nyugtatóként isszák. Ám tudni kell, hogy bizonyos gyógyszerek és készítmények hatását, mint például a hormonális fogamzásgátlókét, lényegesen csökkentik.

Szénsavas italok

Nem ajánlatos szénsavas itallal bevenni a gyógyszert, mert túlsavasodást okozhat, és a gyógyszerek egy részét még a felszívódás előtt értéktelenné teheti.

A legbiztonságosabb módszer

A gyógyszert legalább 200 ml folyadékkal – tiszta hideg vízzel vagy ásványvízzel – vegyük be. A túl sok ásványi anyagot tartalmazó vizek esetében gondot jelenthet a magasabb sótartalom, ami csökkentheti a magas vérnyomás elleni gyógyszerek hatását, esetleg fékezheti a szívelégtelenség sikeres kezelését. Ám ha az ásványvíz magnéziumot és káliumot tartalmaz, akkor ez jól kiegészítheti a magas vérnyomás és a szívelégtelenség kezelését. A szívelégtelenség kezelésére használt bizonyos vízhajtó gyógyszerek ugyanis veszélyesen csökkenthetik az említett ásványi anyagok szintjét. (A doktorka.cz alapján: ki)