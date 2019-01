Ezért hizlal a tél...

Kevés a fény, csökken bizonyos hormonok szintje a szervezetben. Kevés a szín, a friss zöldség és gyümölcs, vagyis a mikroelemek és vitaminok, az úgynevezett antioxidánsok.

Mindez az étvágyat fokozza



Amikor pedig olyan ételt veszünk magunkhoz, amelyből jószerével csak a kalóriák hasznosíthatók, mert a fontos anyagok szétfőttek, agyonsültek vagy jéggé dermedtek, egyes feldolgozott élelmiszer esetében pedig már eleve ott sem voltak, a következő éhségroham nagyon hamar jelentkezik majd. Vajon mivel magyarázható mindez? Szervezetünket csak részben érdekli a mennyiség, a minőséget fontosabbnak tartja. Amikor nem jut a megfelelő táplálék-összetételhez, azt üzeni: kérek még! Ha csak zsírt fogyasztanánk, szénhidrátot kívánnánk. Ha csak szénhidrátot vennénk magunkhoz, akkor húsra vágynánk...

A téli pluszkilók ellen fontos lenne újra felfedeznünk a tököt, a céklát, a csicsókát, az almát és a körtét.



Étkezés és táplálkozás



A táplálkozás nem a gyors megoldásokra koncentrál, hanem a jó alapanyagokra. A jó alapanyag lehetőleg itthon termelt, és az évszaknak megfelelően friss. Az alkalmazott konyhai eljárás kíméletes, első helyezettünk a párolás, illetve a lassú főzés. Az ételkombinációk is fontosak. A zöldség igazi Jolly Joker, jól illik a húsokhoz és a keményítő tartalmú ételekhez, valamint a gabonákhoz is. A gabona-hús, keményítőhús, vagy keményítő-gabona azonban hizlaló párost alkot. A zsiradékban sült keményítő – lásd rántott ételek – pedig megértek a száműzetésre, ezekből lesz legkönnyebben zsírpárna a derekunk körül. A többszöri kisebb adag kíméletes megoldás, még az sem szükséges, hogy az ebéd bőségesebb legyen, mint a reggeli. A szervezet nem napszakokban gondolkodik, hanem az emésztésre fordított munkában. Rendszeres időpontokban enni fél siker, ha szervezetünk megtanulhatja, mikor jött el az emésztés ideje, sokkal jobb munkát végez majd.



Kinek, mikor, mit?



A téli vitaminpótlás fontos, az azonban teljesen egyedi, kinek, mikor, milyen mikrotápanyagokra van szüksége, és azt is igen nehéz felmérni, adott készítmény megfelelően felszívódik-e az ön szervezetében. Erre még a „csúcstermékek” esetében sincs garancia.

Ezért képtelenség a vitamin-, ásványianyag- és nyomelembevitelt főleg tablettákkal megoldani. Az egészséges táplálkozás mindenképp elvezet bizonyos mértékű fogyáshoz, a különösen nagy túlsúly azonban olyan fizikai és pszichés megterheléssel jár, mely könnyen sikertelenségre ítélheti a diétát. Ilyen szélsőséges esetekben, sorozatos diétás kudarcok után a fogyást segítő gyomorballon beültetése jó megoldás lehet. Az eszköz a gyomorfal belső feszítésével teltségérzetet idéz elő. Az eljárás viszonylag egyszerű, műtéti beavatkozás nélkül, endoszkóp segítségével helyezik le a ballont a gyomorba, majd steril folyadékkal megtöltve a kívánt méretűre duzzasztjuk. A ballonviselés időtartama nagyjából 6 hónap, és a páciens megfelelő együttműködése esetén a fogyás minimum néhány, de akár 30 kilogramm is lehet. (egeszsegkalauz)