Útlevél a szabadságba

Ez utóbbi szót egy éve még nem is ismertük, akkor a karantén kezdett el egyre gyakrabban felbukkanni a hírekben. Utána a kormányok egy sor olyan intézkedést hoztak, amelyek korlátozták a szabad mozgást, ideiglenesen sérültek az alkotmányos jogok, a szabadságunk egy éve zárójelbe került.

Ezért is érthetetlen, hogy most, amikor az európai színtéren már arról szól a vita, hogy milyen feltételek mellett lehet újra megnyitni a határokat, hogyan indulhat be újra a turizmus (ha minden igaz, idén már nem marad el a nyári szezon), akkor a vakcinaútlevél ellenzőinek legnagyobb érve, hogy sérülnek a demokratikus jogok, diszkriminatív, hiszen sokan önhibájukon kívül nem jutnak oltáshoz, így nem tudnak utazni. Míg mások, akik az oltási szabályok alapján korábban megkapják a vakcinát, szabadabban utazhatnak Európában, majd a nagyvilágban.

Egyértelmű, hogy a mostani helyzetben, amikor – remélhetőleg – a járvány elleni küzdelem utolsó fázisában vagyunk, sok mindenben kompromisszumot kell kötnünk és feladnunk. Ideiglenesen, egy jó cél érdekében. Ez vezérli a kormányok intézkedéseit: annak érdekében, hogy alacsonyabb legyen az esetszám és kevesebb az áldozat, fel kell adnunk egy jelentős szeletet a jogokból, szabadságból – önhibánkon kívül maradunk bezárva a négy fal közé.

Ma már nincs vita arról, hogy a járvány utáni évben – években –, ha utazni szeretnénk, szükség lesz vakcinaútlevélre. Másként nem megy. A napokban az Európai Bizottságban már elvi megállapodás is született erről, de azzal, hogy a részleteket talán nyár előtt kidolgozzák, a megvalósítás így őszre csúszna. Ez az az elv, hogy csak akkor követelhető ilyen igazolás, ha már mindenki hozzájuthatott a vakcinához.

De úgy tűnik, Brüsszelben is megértették, hogy az újranyitás olyan téma, amely nem tűr halasztást, és ez is egy olyan rendkívüli helyzet, amelyben bizony nem ragaszkodhatunk az egyenlőséghez, nem helyezhetjük a cél fölé az egyébként fontos demokratikus szabályokat. Ursula von der Leyen tegnap bejelentette, az Európai Bizottság már márciusban javaslatot tesz az EU-s digitális vakcinaútlevelére. Egyelőre csak annyit tudni, hogy ez igazolná az oltást, tartalmazná a teszteredményeket azok körében, akiket még nem oltottak be, és az is szerepelne benne, ha valaki már átesett a fertőzésen. A terv szerint tehát azok is útra kelhetnek az unión belül (esetleg máshova is), akik még nem kapták meg a vakcinát.

Ezzel a kompromisszummal újranyithatók lesznek a határok, szabaddá tehetők az emberek (minimum azok, akik már megkapták az oltást), beindulhat a turizmus, ez pedig emberek millióiban ébresztheti fel a reményt, hogy túléli a koronavírus-válságot, újra lesznek vendégek, utasok, újra saját erőből tud bevételt termelni. Bár a legkeményebb hetek még előttünk vannak, némi optimizmussal kijelenthetjük, utána lehet beszélni a nyári szabadságról…