Mindig fekete péntek

A Valetin-nap után egy újabb amerikai „ünnep“ honosodott meg immár teljesen tájainkon, mégpedig a fekete péntek, azaz a Black Friday. Ám míg ez előbbi egy napra korlátozódik (persze a boltokban pár nappal előtte megjelennek a szívecskés édességek, csokik, speciálisan csomagolt ajándékok), addig ez utóbbi már legalább egy hónapja tart, pedig valójában november 29-én lesz. Már-már az az érzésünk, hogy minden nap fekete péntek. Ha bekapcsoljuk a tévét, folyamatosan Black Fridayről rikácsolnak a reklámok, az internetes böngészők hirdetési felületein is ezeket a soha vissza nem térő akciókat hirdetik, s ha megnyitjuk az e-mailjeinket, onnan is zúdulnak ránk az ajánlatok. Sőt, van olyan kereskedő, aki már májusban és októberben is tartott fekete pénteket…

Pedig az Amerikai Egyesült Államokból származó ünnep lényege éppen az lenne, hogy a boltok és később az online kereskedők csak egyetlen nap kínálnak akkora kedvezményeket, melyek miatt sokszor a vevők még összeverekedni is képesek. A videómegosztókon számos olyan felvétel van, melyeken azt látni, a vásárlók alig várják, hogy az üzlet kinyisson, betódulnak és szétkapkodják a tévéket, mosógépeket, házimozirendszereket és minden egyebet, mintha nem lenne holnap. És szinte mindig akadnak olyan vásárlók, akik az akciós tévéért még verekedni is képesek. Nem lesz ez másként az igazi fekete pénteken sem, hiszen az eredeti elképzelés szerint a boltok mindig a hálaadás utáni pénteken szervezik meg ezt az akciót, a karácsonyi vásárlási láz felvezetéseként.

Ez akár még jó ötlet is lenne, de régiónkban persze torzított formában valósul meg.

A kereskedők ugyanis ahelyett, hogy az amerikai mintára valóban nagyon olcsón adnák a termékeket (általában a kifutó modelleket, vagy azokat, amelyek normál áron szinte a kutyának se kellenek), itt leginkább trükközésekkel és átverésekkel párosul az esemény. Az elektronikai kínálatot megfigyelve csak elvétve találkozunk valódi kedvezménnyel, inkább az a jellemző, hogy a fekete pénteki akciók előtt mesterségesen felemelik egy-egy termék árát, majd 30-50-70 százalékos „kedvezménnyel“ kínálják, de a végső ár ugyanaz, mint egy sima nyári akciós napon. Az utazási oldalakon is megjelentek a fekete pénteki akciók, „repülőjegy-kiárusítások“, 80-90 százalékos (!) kedvezmények, ám ezek is trükkök, az utazni vágyó jó esetben is csak kicsit jár jobban, mintha más akciós kínálatból választana.

Előfordult, hogy egy hotel egy nullát írt a szokásos szobaár mögé, majd azt fekete pénteki akcióban 90 százalékos kedvezménnyel kínálta, hogy a vendég végül ugyanazon az áron szálljon meg a hotelben, mintha akció nélkül foglalna.

Persze, előfordulhat, hogy valóban jó áron jutunk hozzá egyegy termékhez, szolgáltatáshoz, ám a meghirdetett 30-90 százalékos kedvezmények helyett reálisan be kell érnünk 10-25 százalékos engedménnyel. Ám vannak, akik még a kereskedőknél is jobban járnak a fekete pénteki akciókkal, az online tér bűnözői a fekete pénteki őrület igazi nyertesei. A vásárlási lázat kihasználva hamis oldalakon szuper kedvezményeket hirdetnek, majd az online fizetés után eltűnnek a kibertér sötétjében. Az átvert vásárló jó esetben csak a tanulópénzt fizeti meg a naivitása miatt, rosszabb esetben még a bankkártyáján lévő összegnek is búcsút mondhat, mivel azt is ellopják.