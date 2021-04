Életünk legdrágább nyara

A napokban több mint száz járatot kellett törölni az Egyesült Államokban, mivel nem volt elegendő személyzet, hogy kielégítse a megnövekedett igényeket. Csak a húsvéti (csütörtök–vasárnap) időszakban 5 millió amerikai szállt repülőre, megteltek a fedélzetek, eltörölték, hogy szabadon kell hagyni a középső üléseket. Ugyanis a légitársaságok nagyon sok embert bocsátottak el vagy küldtek nyugdíjba (jobb esetben fizetés nélküli szabadságra) a járvány alatt, és ez most megbosszulta magát. Az amerikai helyzet pedig pontosan előrevetíti, mi lesz az idei szezon egyik legnagyobb gondja Európában és a világon. A turizmusban és főleg a légi közlekedésben ugyanis nem lehet egyik napról a másikra visszahívni a személyzetet, a biztonsági előírások miatt a pilótáknak, utaskísérőknek újra meg kell szerezniük a repülési engedélyeket (a több hónapos kényszerpihenő alatt ezek automatikusan lejártak), ez pedig többhetes tanfolyamokat jelent.

A szállodák egy fokkal jobb helyzetben vannak, hamarabb vissza tudják hívni az elbocsátott alkalmazottakat, ágyneműhúzáshoz nem kell tanfolyam. De kérdés, hogy a járvány után hányan térnek vissza abba az ágazatba, amely egyik pillanatról a másikra összeomlott, bizonytalanságot és megélhetési gondokat hagyva maga után.

Az autókölcsönzőknél is baj van, a járvány miatt ugyanis csődbe mentek a szolgáltatók, vagy eladták az autókat, hogy pénzhez jussanak, így most nincs mit kölcsönözni: így fordulhat elő, hogy a Hawaii-szigeteken egyetlen napra ezer dollárt is kérnek egy autóért…

Korábban a nyár sokaknak a last minute utazásokról szólt, hogy az utolsó pillanatban lefoglalt nyaralás a lehető legolcsóbb legyen. Idén elmarad a vadászat, a főszezonban a kapacitáshiány miatt tülekedés lesz a felszabaduló drága helyekért. Olcsóbb utak csak szeptembertől lehetnek, addigra rendeződhet a piac, az árak visszatérhetnek a korábban jellemző „normális”, legalábbis elfogadható szintre.

Drága nyaralás, megtelt járatok, zsúfolt tengerpartok, kapacitáshiány, oltási igazolvány – ez lesz a 2021-es nyár. Korábban a szakemberek azt jósolták, hogy idén minden eddiginél olcsóbb lehet a nyaralás, mivel a turistákból élő országok akciós árakkal próbálják visszacsábítani a vendégeket. Azonban a világban zajló és Európában is várható trendek alapján már látható: minden eddiginél drágább lesz a tengerparti nyaralás. Az utazni vágyóknak két választásuk marad: vagy kivárnak őszig (helyette belföldi nyaralás vagy közelebbi külföldi célpont, autóval), vagy tömött pénztárcával beállni a tömegbe, és várni a határ nyitását – mint azokon a fekete pénteki videókon –, hogy az elsők között indulhassanak útra, kerül, amibe kerül.