Sok az akciós repülőjegy októberi utazásokra

Az olcsó jeggyel elérhető városok között az olyan népszerűek is megtalálhatók, mint Amszterdam (korábban szinte sosem volt 100 euró alatt), Barcelona, Berlin, Brüsszel, Koppenhága, London, Madrid és Párizs. Az európai jegyeknél maradva még Lisszabonba kedvező a jegyár, most 110 euró, a helyi nemzeti légitársasággal.

Ha a távolabbi célállomásokat nézzük, akkor ott sokkal nagyobb a mozgás, de a lényeg, hogy továbbra is számos olyan népszerű desztináció van, ahova most kedvező ár/érték arányú jeggyel utazhatunk. Bangkok továbbra is 500 euró alatti áron foglalható, ezúttal 475 euró, a másik thaiföldi népszerű célállomás, a tengerparti Phuket most 515 euró, ami szintén kedvező árnak számít, igaz, volt már ennél olcsóbb is. Figyelemreméltó a jegyárcsökkenés Bali esetében, az indonéziai szigetre sokáig 750 euró alatti áron képtelenség volt találni jegyet, most 663 euró egy retúrjegy, tokkal, vonóval (30 kg-os csomag, fedélzeti ellátás, adók, illetékek). Szintén olcsónak számít az indiai Újdelhi (412 euró), a kubai főváros, azaz Havanna is 500 euró alatti áron foglalható, és érdemes megfontolni egy pekingi kirándulást is, hiszen a jegy csak 453 euró.

Az amerikai utazásokra is ideális október, hiszen egy New York-i jegy most 330 euró, a tengerparti Miamiba is 400 euró alatti áron foglalhatunk (384 euró), San Franciscóba 444 euró egy retúrjegy, és most a Hawaii-szigetekre is elrepülhetünk, 765 euróért, ami nagyon jó árnak számít.