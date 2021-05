Nyitnak az európai országok, várják a turistákat

Sebastian Kurz osztrák kancellár április 23- ai sajtótájékoztatóján ismertette a „Nyitási Bizottság” által kidolgo­zott intézkedéseket, amely Ausztria újraindításának részletes ütemter­vét tartalmazza.

Az ütemterv szerint május 19-től a turizmus, a gasztronómia, a kultú­ra, a sport- és a rendezvényszektor szolgáltatói ismét megkezdhetik tevékenységüket. Általános szabály, hogy a szolgáltatásokhoz való hoz­záférés egységes feltétele a „zöld út­levél” lesz. Ez az eljárás esélyegyen­lőséget biztosít mindazok számára, akiket beoltottak, akik átestek a Covid-19-betegségen, vagy nega­tív teszttel rendelkeznek. A „zöld útlevél” bevezetését azonban csak május 24-ére ígéri az osztrák kor­mány. Az FFP2-es maszk használa­ta, a távolságtartás és a regisztráció is kötelező lesz.

Az éttermek kül- és beltérre egy­aránt megnyithatnak, egy asztalnál kültéren 10 felnőtt, míg beltéren 4 felnőtt, illetve a hozzájuk tartozó gyerekek ülhetnek. Fogyasztás csak ülve engedélyezett. A szabadtéri rendezvényeken kültéren 3000 fő tartózkodhat, beltéren pedig 1500 fő – feltétel, hogy beazonosíthatóan és nyomon követhetően legyenek a vendégek leültetve. Fontos ugyan­akkor, hogy jegyeket a létesítmé­nyek összbefogadó képességének 50 százalékáig lehet csak eladni. Nem ültetett formában szervezett rendezvények esetében a maximum létszámkorlát 50 fő.

A wellnesslétesítményekben és fitneszközpontokban 20 négy­zetméter per főben szabják meg a létszámkorlátot. A kancellár ismer­tetése szerint május 19-től a külföl­diek előtt is megnyílnak a határok, a karanténkötelezettséget csak a sú­lyosan fertőzött országokból érke­zők számára tartják fenn. Júniustól a szigorú járványügyi korlátozások (maszkviselés, létszámkorlát, re­gisztráció, távolságtartás, belépő tesztelés) fokozatosan kerülnek majd feloldásra. Július 1-jétől pedig az éjszakai vendéglátás is engedélye­zett lesz. A nemzetközi utazás feltétele nyár­tól az EU-ban egységesen beveze­tett zöld útlevél lesz.

Május 10-től nem lesz szükség ne­gatív Covid-tesztre a beutazáshoz Cipruson, és karanténba sem kell vonulniuk azoknak, akik meg­kapták mindkét adagot a korona­vírus elleni vakcinából – értesült az euronews. Ciprus 65 országból fogadja majd a turistákat, az uniós tagállamokon kívül például Egyip­tomból, az Egyesült Arab Emirátu­sokból vagy Örményországból is. Az idegenforgalmi miniszter szerint ez a lépés segíthet a turizmustól függő sziget gazdaságának újra­élesztésében.

Finnország korlátozások nélkül fogadja a nyugati vakcinával oltot­takat. A finn egészségügyi hatóság minden, a WHO vagy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által biztonságosnak és hatásosnak ítélt vakcinával érkező utas esetében sem negatív teszteredményt, sem karantént nem ír elő májustól – írja az AIRportal.hu. A Finnair közle­ménye szerint a hatósági előírások­kal összhangban az oltási igazolással a negatív PCR-, vagy antigén-teszt, illetve a védettségi igazolás is kivált­ható május 11-től. A légitársasaság a WHO vagy az EMA által elfo­gadott vakcinák beadásáról szóló dokumentumot fogadja el. Az igazolásnak az oltás fajtáján kívül tartalmaznia kell az utas nevét, szü­letési idejét, illetve az első adaggal történt oltás időpontját.

Olaszország nagy részén enyhül­nek a járványkorlátozások, hétfőtől egyedül Szardínia marad kiemelten veszélyes járványfokozatban, vagyis legalább további egy hétig még vö­rös zónának számít, ahol napköz­ben is kijárási tilalom van érvény­ben. Április 26-tól az olasz csizmán oldják a korlátozásokat, ami el­sősorban a szabadtéri vendéglátás újraindítását jelenti, vagyis a bárok, éttermek teraszainak megnyitását. A fennmaradó korlátozások között szerepel az éjszakai kijárási tilalom este tíz órától reggel ötig.

Belgiumban a kávézók és az étter­mek május 8-án újra megnyithat­ják teraszaikat, a reggel 8 óra és este 10 óra között nyitva tartó teraszo­kon legfeljebb négy ember alkothat egy asztaltársaságot. Beltérben még a pultnál sem lehet kiszolgálás. Szintén május 8-tól akár 50 ember részvételével rendezhető kulturá­lis vagy ünnepi esemény kizárólag szabad téren. A belga kormányzat a színházak és mozik újranyitásának sokak által várt lehetőségét júniusra halasztotta.

Bulgária májustól eltörli az ország­ba való beutazás után előírt köte­lező karantént, szombattól pedig a szabadtéri sportesemények nyitva állnak a nézők számára, igaz, meg­előzés gyanánt egyelőre korlátozá­sokkal: a befogadóképesség legfel­jebb 30 százalékát használhatják ki, és továbbra is kötelező a szájmaszk viselése, valamint a legalább 1,5 méteres távolság tartása egymás kö­zött. Egy héttel később, május 1-től pedig feloldják a beutazóknak kö­telező karantént abban az esetben, ha oltási igazolvánnyal vagy friss, negatív teszttel érkeznek, vagy ha az elmúlt hat hónap során átestek a fertőzésen.

Májustól fogadja a beoltott csopor­tos turistákat Izrael. Izrael szeretné a sikeres oltási programját a turizmus és a gazdaság fellendítésére használ­ni, kihasználni az előnyét más or­szágokkal szemben. Így az a döntés született, hogy a beoltott külföldiek csoportos turizmus céljából má­jus 23-tól utazhatnak Izraelbe. A nyitás ezen szakasza, egyfajta teszt­üzemként egészen júliusig eltarthat, ezalatt csak kisebb, szervezett kere­tek között érkező turistacsoportok léphetnek be az országba – fontos hangsúlyozni, hogy ez csak az oltott turistákra vonatkozik, és bizonyos feltételekkel. A pontos iránymu­tatásokat hamarosan közzéteszi a minisztérium. A tervek szerint a nyitás következő szakaszában, júli­ustól minden beoltott, egyéni turis­ta is beléphet az országba. Az oltási igazoláson kívül a beutazóknak a repülőgépre való beszállás előtt egy negatív PCR-tesztet is be kell mutatniuk, továbbá érkezéskor egy szerológiai vizsgálaton kell átesniük a repülőtéren.

Johann Buttigieg, a Máltai Turisz­tikai Hivatal vezérigazgatója szerint Málta 2021. június 1-jén beindítja a turizmust, és újra fogad külföldi turistákat.

(szl, MTI, GD Consulting, Turizmus)