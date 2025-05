Új fejezet kezdődik a Sziget fesztivál életében

A szervezők mai sajtótájékoztatójukon elmondták, hogy több programhelyszín máshová költözik, illetve új „városnegyedeket“ alakítanak ki, így közelebb kerülnek egymáshoz a műfajilag hasonló műsort kínáló színpadok. Erősítik a nem zenei jellegű programkínálatot, lesz például külön humorsátor, ahol stand-up komikusok váltják egymást, profi gördeszkások és görkorisok tartanak bemutatókat, a slam-poetry, a performansz, a képzőművészet, a cirkusz és a táncművészet is nagyobb hangsúlyt kap a fesztiválon. Teljesen új helyszín lesz a Szoho (sz-szel, mint a Sziget), amelyet a londoni és a New York-i Soho negyed élénk, művészetközpontú szelleme ihletett.

A Nagyszínpad lépést tart a korral, idén igazán aktuális sztárokat sikerült leszerződtetni, érkezik például A$AP Rocky, Chappell Roan, FKA Twigs, Charli XCX, Little Simz, a The Last Dinner Party, illetve visszatér Post Malone, aki néhány hete a kaliforniai Coachella fesztivál egyik headlinere volt. Először lépnek fel K-pop sztárok a Szigeten: a Kiss Of Life nevű négytagú koreai lánycsapat, akik 2023-ban robbantak be.

Kádár Tamás fő szervező szerint eljött az ideje, hogy határozottan jelezzék: a Sziget nem egy drága fesztivál. Ennek bizonyítékaként idén az infláció ellenére sem emelik a jegyárakat. A drágaság fő mértékegységének számító sör ára sem emelkedik, és ismét minden vendéglátó egység kínálatában kötelezően lesz egy pénztárcabarát fogás – ennek maximális árát idén 3500 forintban állapították meg. A vendéglátás terén nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatosságra. Az árusító helyek számára egyértelmű feltétel, hogy a műanyag zacskók, eldobható tányérok, evőeszközök és egyéb csomagolóanyagok helyett kizárólag papír vagy környezetbarát, lebomló anyagokból készült kellékeket használhatnak.

Egy ideje komoly problémát jelent a fesztivál után hátrahagyott sátrak tömege. Ezek egy része jótékony célokat szolgál, a sérült, szakadt darabokból pedig különböző ajándéktárgyak készülnek. Idén egy depozit-rendszert dolgoztak ki annak érdekében, hogy a sátrak ne végezzék szemétként. A sátorral érkezők kauciót tesznek le a bejáratnál, amelyet akkor kapnak vissza, ha sátrukkal együtt távoznak. Idén is bérelhetők lesznek előre felépített sátrak és faházak, különböző árkategóriákban.