Most 9 városba foglalhat repülőjegyet 20-40 euróért!

A legolcsóbb, 20–40 eurós tartományban 9 város van, ezek pedig a következők: Barcelona, Berlin, Brüsszel, Edinburgh, Koppenhága, London, Madrid, Párizs és Róma. Ha megnézzük a trendeket, akkor jól látható, hogy Barcelonába nagyon kedvező a 35 eurós retúr jegyár, ugyanez elmondható a skóciai Edinburghról is, és az Athénba tartó járatokra is ismét csökkent a jegyár, visszatért az 50 euró alatti szintre. Fontos még kiemelni Lisszabont, ahova novemberi utazásra csak 58 euróba kerül a jegy, ami rendkívül kedvező árnak minősül. Érdekesség, hogy két olyan város is van, ahova stabilan 100 euró feletti árszinten találunk csak jegyet, pedig nincsenek is messze. Isztambul és München azért drága, mert gyakorlatilag a két városba nincs fapados, így nincs konkurencia, ami 100 euró alá csökkentené a jegyárakat.

Ha a távolabbi célállomásokat nézzük, akkor a legfontosabb trend, hogy a Balira szóló jegyek már nem tartoznak a legdrágábbak közé. Míg korábban alig lehetett találni 700– 800 euró alatti jegyet, addig most már stabilan az 500–600 eurós tartományba csúszott le Denpasar, ami jó hír az egzotikus nyaralást keresőknek. Most egy retúrjegy csak 514 euró. De van több rendkívül kedvező ár is, köztük Bangkok (363 euró), Hongkong (341 euró), Kuala Lumpur (467 euró), Phuket (574 euró), Peking (397 euró), Szingapúr (381 euró) és Tokió (398 euró). Az USA-ba most némileg nőttek a jegyárak, de a New York-i 320 eurós jegyár még mindig rendkívül olcsónak számít.

Ha idén szeretne utazni, akkor december közepéig tegye, az ünnepi időszakban várhatóan az egekbe szöknek a jegyárak.