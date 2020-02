Mi változik a turizmusban a brexit után?

A január 31-ei kilépést követően kezdetét veszi egy 11 hónapos átmeneti időszak, ami alatt Nagy-Britanniának még be kell tartania az EU előírásait. Ennek ellenére bizonyos változásokkal már most számolni kell. Az eTurboNews összegyűjtötte, mi várható a turizmusban a brexit után. A repülők, a vonatok, a hajók úgy közlekednek, ahogy eddig. Nem változnak az adószabályok sem, brit turistabuszok a kilépést követően továbbra is közlekedhetnek az EU-ban.

Azok a turisták, akik valamelyik uniós országból utaznak a szigetországba, egyelőre elkerülhetik a brit vámosokat. A reptéren vagy a határon ahogy eddig, használhatják az EU-országok állampolgárai számára fenntartott folyosót, és ugyanezt megtehetik a britek is, ha EU-országba érkeznek. A repülési adók maradnak. A beutazáshoz az átmeneti időszak végéig mindenképpen elegendő a személyi igazolvány, vagy az útlevél. Aki pedig csatlakozó járattal utazik, úgy, hogy a cél nem egy nagybritanniai város, az ezt követően is a szerint készüljön úti okmánnyal, hogy a jegyén szereplő célállomás milyen feltételeket szab az országba lépésre – ha oda vízum is kell, akkor annak meglétét az indulási repülőtéren fel kell mutatni. Az, hogy hol száll át az egyik gépről a másikra, az ez esetben nem számít, hiszen az csak egy tranzit.

Brit tájékoztatás szerint azonban 2021 után, egyelőre bizonytalan időpontban kivezetik a személyi igazolványokat, mint beutazáshoz használható okmányokat. Ez azokra az EU-s állampolgárokra is vonatkozik, akik megszerezték a letelepedett jogállást vagy az ideiglenes tartózkodási engedélyt! Az átmeneti időszak vége, vagyis a 2020. december 31. utáni – Nagy-Britanniába érkező uniós állampolgárokra érvényes – szabályok a 2020 folyamán alakulnak ki, a brit kormány terveitől és a jövőbeli EU–UK viszonyról szóló tárgyalásoktól függően.

Szorosan ide kötődik a roamingszabályozás is, hiszen a felár nélküli telefonálás lehetősége egyfajta uniós kiváltság, ezért a tagság megszűnésével már ez is bizonytalan lesz. De az átmeneti időszak végéig marad ez a kedvezmény, de hogy a 2021-től életbe lépő állapot sokkal inkább a Nagy-Britannia és az EU közt zajló kétoldalú egyeztetések kimenetelén, mintsem az operátorok üzletpolitikáján múlhat majd.

A turizmusban tehát egyelőre nem lesznek nagy változások a brexit miatt, de az átmeneti idő lejárta után sok minden változhat – vagy azért, mert a felek nem tudnak megállapodni, vagy pedig azért, mert nem lesz elég idő az új szabályok pontosítására.