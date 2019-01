Itt a legolcsóbb repülőjegyek februári utazásokra

Nagyon hullámzó ármozgást mutatnak a februári repülő jegyárak – derül ki a szokásos, havi ármustránkból. Néhány célállomás kicsit olcsóbb, mint egy hónappal ezelőtt, ám számos olyan is van, ahol 40 százalékkal, vagy még ennél is magasabb a retúrjegy ára.

Az emelkedések ellenére azért még mindig van 12 olyan célállomás a vizsgált városok között, amelyek 100 euró alatti áron érhetők el, ebből nyolc helyre még 50 eurót sem éri el a retúrjegy ára –Barcelona, Berlin, Brüsszel, Koppenhága, London, Madrid, Párizs és Róma. Ahogy látható, Barcelona és Amszterdam nagyon olcsó lett, korábban mindig 100 euró fölötti áron tudtunk csak e két városba repülni, most pedig ez előbbibe 40 euróba, míg Amszterdamba 62 euróba kerül a jegy.

Ha a távolabbi célállomásokat nézzük, akkor ott is találunk kedvező jegyeket – néhány célállomásnál ezekben a hónapokban van a főszezon, ezért ezt is érdemes figyelembe venni. Kedvező ár/érték arányú jeggyel repülhetünk például Bangkokba (502 euró), Miamiba (434 euró), Pekingbe (419 euró), Tokióba (447 euró), és természetesen ide soroljuk New Yorkot is, ahova ismét 300 euró alatti áron tudunk elrepülni februárban. Kiemelkedően jó áron repülhetünk a Hawaii-szigetekre is, korábban megszokott, ezer euró feletti árszint most 643 euróra csökkent.