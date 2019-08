Így húzzák le az utasokat a reptéri check-innél

A kezdő, de a gyakorlott utazók számára is sokszor gondot jelent, hogy mindenre felkészüljenek, minden írott szabályt betartva jelenjelenek meg a chek-in pultnál. Ha valamit elfelejt, vagy rosszul értelmez, akkor az nagyon sok pénzbe kerül – és a legtöbb utas, mivel repülni szeretne, kifizeti ezt a felárat, amely akár a repülőjegy árát is meghaladhatja.

A kezdő, de a gyakorlott utazók számára is sokszor gondot jelent, hogy mindenre felkészüljenek, minden írott szabályt betartva jelenjelenek meg a chek-in pultnál. Ha valamit elfelejt, vagy rosszul értelmez, akkor az nagyon sok pénzbe kerül – és a legtöbb utas, mivel repülni szeretne, kifizeti ezt a felárat, amely akár a repülőjegy árát is meghaladhatja.

A közelmúltbeli két botrányos eset is jelzi, mennyire fontos az utazás előtti alaposság – ellenkező esetben nagyon sok pénzt kell a reptéren fizetni. Ez a gyakorlat elsősorban a fapadosoknál jellemző, de a hagyományos légitársaságoknál is figyelni kell, hiszen a csomagok súlyát már ott is szigorúan ellenőrzik. Az elmúlt hetekben két eset is nagy sajtóvisszhangot kapott – pedig a lehúzós gyakorlat már jóval korábban jelen volt. A Wizz Air egyik utasa a párjával nem tudott már online becsekkolni, így a budapesti reptéren a földi kiszolgálócég munkatársa (MGH) a bejelentkezéskor személyenként 61 eurónyi forintot kért az utasoktól, annak ellenére, hogy a fapados szabályzata szerint a reptéri check-in „csak” 30 euró. A számlán pedig egy nem létező szolgáltatás (catch your flight) szerepelt. Az utasok nem tudtak mit tenni, ha repülni akartak, ki kellett fizetniük a 122 eurót két főre. Csupán azért, mert a járat indulása előtt, még otthon, elfelejtették elvégezni az online check-int. Az eset nem egyedi, több ezer utast húztak le ezzel a módszerrel – az utasok egy csoportja ezért most be is perelte a földi kiszolgáló céget. Közben, egyelőre a földi kiszolgáló felhagyott ezzel a gyakorlattal, a kérdés, milyen más „kreatív” módszerrel pótolja az így kieső bevételeket.

Egy másik esetnél – szintén Budapest, szintén Wizz Air – a fapadosinfo portál szerint pedig azért büntették 30 euróra az utast, mivel nem fogadták el a telefonra pdf-ben lementett beszállókártyát, így az utasnak szintén a reptéri személyzet állította ki az „elfogadható” beszállókártyát, 30 euróért. Számos más esetről is olvasni utaspanaszokat, a leggyakoribb, amikor a kézicsomag csak kicsit nagyobb, mint a kihelyezett keret (akár egycentis eltérést is büntetnek), és máris fizethet az utas, akár 50–70 eurót is. Meg kell jegyezni, hogy a légitársaságok – főleg a fapadosok – gyakran változtatják a méreteket, így indulás előtt ezt mindenképpen ellenőrizzük le. Lehet, hogy két hónapja az a kis gurulós bőrönd még megfelelt a szabályoknak, ma pedig már kilóg, így fizetni kell a reptéri csomagfeladás felárát, vagyis a büntetést.

A fenti eset is jelzi, hogy elég gyakori, amikor az utas a reptéren tud csak bejelentkezni a járatra, ez is pénzbe kerül. Vagy ha nem megfelelő formátumban mutatja fel a boarding passt, azt sem ússza meg büntetés nélkül. Gyakran visszatérő eset, amikor az utasok túllépik a megengedett poggyászsúlyt, ezért is súlyos pénzeket gyűjtenek be a légitársaságok. Ez pedig már nemcsak a fapadosokra jellemző, a hagyományos cégek is beszedik ezt a felárat. A túlsúlyért pedig nagyon nagy az eltérés a díjtételek között, van légitársaság, amely kilónként 15–20 eurót is felszámol. Ami egy 20 kg helyett 25 kg-s csomagnál akár 100 euró is lehet…

Éppen ezért fontos, hogy utazás előtt mindig ellenőrizzük a légitársaság szabályait, hogyan kell becsekkolni, van-e felára a reptéri check-innek, milyen méretű lehet a kézipoggyász, a jegy tartalmaz-e feladható csomagot, és ha igen, annak milyen a súlykerete stb. Ha ugyanis a repülőtéren derül ki, hogy valamit elfelejtettünk, nem voltunk figyelmesek, vagy nagyobb csomaggal indultunk, akkor annak súlyos felára lehet. És ott nincs sok idő gondolkozni, hiszen ha repülni akarunk, akkor fizetni kell, ellenkező esetben bukjuk a repülőjegyet és az utazást is… Néhány cég pedig vissza is él ezzel az időstresszel, hiszen tudja, az utas repülni akar, így kifizeti a felárat, a büntetést, még akkor is, ha azt igazságtalannak tartja.