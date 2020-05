Hogyan fogunk repülni a válság után?

Biztonság

A legnagyobb változás mindenképpen a biztonsági szabályokban lesz – az első hónapokban szinte biztos, hogy csak maszkban léphetünk be a repülőtérre, és utazásunk alatt is viselni kell. Kivételt képeznek majd az olyan helyzetek, amikor például eszünk, vagy iszunk. Ugyanígy maszkban, kesztyűben fognak bennünket kiszolgálni az légiutas-kísérők is. Van olyan légitársaság, amely speciális formaruhát tervezett a személyzetnek, így az utasok úgy érezhetik magukat, mint egy űrutazáson. Egyébként kedden a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) is a maszkviselés mellett foglalt állást. Ennek oka a biztonság, az egészségi protokollok betartása mellett az is, hogy ez segíthet visszaszerezni az turisták bizalmát. Fontos változás lehet, hogy az eddig megszokottnál legalább egy órával korábban, azaz három órával az indulás előtt ki kell(ene) érni a repülőtérre, ahol minden bizonnyal mérni fogják az utasok testhőmérsékletét is. A kezdetekben tartani kell a távolságot is a repülőtéren, a becsekkolásnál is, ám ahogy visszatérnek az utasok, egyre nagyobb lesz a zsúfoltság, így szinte kizárt, hogy ez a szabály hosszú ideig tartható lesz.

Felmerült, hogy a repülőgép fedélzetén is tartani kell a biztonságos távolságot, ami azt is jelentené, hogy a légitársaságok nem ültetnének egymás mellé utasokat. Ez ellen az összes iparági szereplő tiltakozik, mondván, hogy a maszk, a kézfertőtlenítő használata megfelelő biztonságot ad az utasoknak, a teljes távolságtartási szabályt egyébként is lehetetlen betartani egy repülőút során. Nem mellesleg a cégek árpolitikája is úgy van kialakítva, hogy a gépek minél nagyobb töltöttséggel repüljenek, a nyereséges üzemeléshez pedig legalább 70–75 százalékos kihasználtság szükséges. Így, ha kötelezővé tennék ezt a szabályt, akkor két eset lehet: sokkal drágábbak lesznek a repülőjegyek (50 százalékkal kellene emelni a jegyárat, hogy a járatok nullszaldósan üzemeljenek), vagy a légitársaságok többsége csődbe megy – ez pedig egyetlen szereplőnek sem áll érdekében.

Tesztek

Egyelőre a legtöbb ország zárva tartja a határokat, ám fokozatosan oldják fel a korlátozásokat, és hamarosan a határnyitások kérdése is napirendre kerülhet. Azok az országok, amelyek nyitva vannak, vagy amelyek tervezik ezt, most a beutazás feltételeként egy negatív koronavírustesztet is követelnek – amit a legtöbb esetben nagyon nehéz és költséges beszerezni. A nyitások után talán enyhül ez az szabály, mert a tesztek beszerzése valószínűleg annyira elriaszthatja az utasokat, hogy inkább útra se kelnek, márpedig minden ország célja pont az, hogy újrainduljon a turizmus.

Beutazási szabályok

Békeidőben az Európai Unió határain belül és a világban gyakorlatilag korlátlanul utazhatunk – legfeljebb néhány országba van szükség beutazási engedélyre vagy vízumra. Ám most sok olyan ország van, ahova csak a helyi állampolgárok, állandó lakcímmel rendelkezők utazhatnak be. Az újraindult járatok nagy buktatója is ez – a légitársaságok az utasra hárítják a felelősséget, hogy tisztában legyen a célállomáson érvényben lévő beutazási szabályokkal. Azaz lehet, elrepül pl. Portugáliába, de mivel oda nem lehet belépni, így az első következő járattal jöhet is vissza. Így az első hónapokban az egyik legfontosabb szabály lesz, hogy jegyvásárlás és indulás előtt mindenképpen járjunk utána – milyen feltételek mellett léphetünk be az országba, kell-e valamilyen speciális igazolás, azt be tudjuk, be akarjuk-e szerezni.

Légitársaságok

Minden bizonnyal több olyan lé¬gitársaság is lesz, amely nem éli túl a válságot, ám a legtöbb nagy cég most hatalmas állami segítséget, hitelt kapott, így jó eséllyel továbbra is a megszokott fuvarozók gépeit láthatjuk majd a repülőtereken. Az első hónapokban sokkal visszafogottabb lesz a kapacitás, ám a következő évben már visszatérhet a normális üzemmód. Az biztos, hogy nagyon sok cég kivonja a flottájából a régebbi, költségesen üzemeltethető gépeit – eltűnhet az égbolt királynője, azaz a Jumbo is a repülőterekről –, így az újraindulás egy kisebb zöldüléssel is jár, hiszen főleg a modern, környezetbarát, kisebb fogyasztású gépek emelkednek majd a levegőbe.

Árak, rugalmasság

Az egyik legfontosabb kérdés, hogy a válság után olcsóbb vagy drágább lesz a repülőjegy. Míg korábban a IATA is azt jósolta, hogy többe fog kerülni a repülőjegy, ám most már azt állítják, hogy egyre több jel utal arra, hogy a fellendülés idején olcsóbb jegyárak jelennek meg a légitársaságok kínálatában. Az alacsonyabb kereslet és a légi-társaságok által kínált kapacitások miatt egy árverseny alakulhat ki, így az első hónapokban mindenképpen olcsó jegyekkel tudunk repülni – ezt a trendet tovább segíti a kerozin rendkívül alacsony ára is. Ám ehhez az is szükséges, hogy ne vezessenek be olyan szabályokat – mint például a középső ülések blokkolása –, amelyek megfojtják a légitársaságokat.