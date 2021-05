Egyre több ország nyit Európában

Ausztria

Május 19-től karantén nélkül, turisztikai célból is utazhatunk Ausztriába. A szövetségi egészség­ügyi minisztérium május 18. éjfél­től hatályos friss rendelete szerint Ausztria az alacsony koronavírus-fertőzöttségi mutatókkal rendelkező országokból érkezőkkel szemben eltörli a karanténkötelezettséget. Így valamennyi, Ausztriával szomszédos országból, tehát Szlovákiából is ka­rantén nélkül lehet beutazni – írja Kovács Balázs Bécsben élő turisz­tikai szakértő a blogján. A határon az ellenőrzéskor amennyiben nem vagyunk beoltva, vagy hitelt érdem­lően – angol vagy német nyelvű dokumentummal – nem tudjuk bi­zonyítani, hogy az elmúlt 6 hónap­ban átestünk a betegségen, akkor negatív koronavírusteszt-eredményt kell bemutatni. Oltási igazolásként szintén angol vagy német nyelvű, az oltás tényét és típusát tartalmazó igazolást, vagy a nemzetközi „sárga oltásigazolást” kell felmutatni. Ezt a későbbiekben az elektronikus zöld útlevél felválthatja majd. Május 31- ig a belépés előtt még szükséges az online felületen is regisztrálni.

Görögország

Görögországba utazók angol vagy görög nyelven kiállított oltási iga­zolással, vagy 72 óránál nem ré­gebbi PCR-teszttel karantén nélkül léphetnek be. Május 14-től az EU, a schengeni térség és bizonyos ne­vesített országok állampolgárai, va­lamint az ott állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek karantén nélkül utazhatnak be Görögországba, amennyiben ok­mánnyal igazolják beoltottságukat, vagy 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet mutatnak be. Fontos, hogy a második oltás beadása után el kell telnie 14 napnak a beutazá­sig, hogy elfogadják az oltási iga­zolványt. Ezenkívül az állami szerv által kiállított igazolásnak angolul is tartalmaznia kell a következő információkat: a beoltott személy teljes neve, az alkalmazott vakcina típusa, a beadott adagok száma és időpontja. Ezen kritériumok miatt a magyar védettségi igazolványt – amely nem tartalmazza sem a vakcina nevét, sem a második dózis beadásának idejét – jelenleg nem fogadják el. Oltási igazolás hiá­nyában a beutazóknak 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet kell bemutatniuk. Az angol nyel­vű vizsgálati eredményen fel kell tüntetni a tesztelt személy nevét, a személyazonosító igazolványának, vagy útlevelének a sorszámát. Öt év alatti gyermekektől nem kérnek PCR-tesztet. A teszt vagy az oltási igazolás felmutatása mellett min­den beutazónak regisztrálnia kell az utazás megkezdése előtt mini­mum 24 órával. Ezt az angol nyel­vű, Passenger Locator Form (PLF) nyomtatvány kitöltésével tehetjük meg. Az utasok a kitöltés után au­tomatikusan generált QR-kóddal tudják igazolni regisztrációjukat a határellenőrzés során, ezt akár okostelefonon, akár kinyomtatva bemutathatjuk. A légitársaságok már felszállás előtt ellenőrzik a QR-kód meglétét. Lefkada, Salamina és Evia szigetek kivételével az ország összes szigetére Görögországon be­lülről is, mind légi úton mind hajó­val, csak oltási igazolvánnyal, vagy negatív teszt (72 órán belüli PCR-, vagy 24 órán belüli gyorsteszt), be­mutatásával lehet belépni.

Portugália

Portugáliába beengedik a turistákat azokból az európai uniós országok­ból, ahol már alacsony a fertőzött­ségi ráta, de a beutazóknak negatív koronavírustesztet kell majd fel­mutatni – jelentette be a portugál belügyminisztérium. A portugál hatóságok alacsony rátának tekin­tik azt, ha a 100 ezer főre eső koro­navírus-fertőzöttek száma 500 alatt van. Pénteken a portugál hatóságok már közölték, hogy hétfőtől fogad­nak turistákat Nagy-Britanniából. Ezen kívül a kritériumnak megfele­lő uniós országok mellett a Liech­tensteinből, Norvégiából, Izlandról és Svájcból érkező légi járatokat is fogadják már Portugáliában. A légi­társaságok 500 és 2000 euró közötti pénzbírságra számíthatnak minden egyes olyan utas után, akit 72 óránál nem régebbi negatív koronavírus-teszt hiányában engednek felszállni a járataikra. Portugália eddig csak olyan légi járatokat engedett be, amelyeken üzleti, tanulmányi, csa­ládi, egészségügyi vagy humanitári­us okokból utaztak.

Montenegró

Montenegró minden határát meg- nyitotta a turisták előtt. Ingyene­sen végzik el csütörtöktől a PCR-tesztet Montenegróban azon turis-ták számára, akiknek negatív koro-navírustesztre van szükségük a ha­zatéréshez – közölte az Adria-parti ország egészségügyi minisztériu­ma. Az Adria-parti ország a lépés­től a turizmus újraéledését reméli, az ország idegenforgalma ugyanis tavaly óriási csapást szenvedett el a koronavírus-pandémiával kapcso­latos utazási korlátozások miatt. Az illetékesek azt remélik, hogy idén már a szálláshelyek telített­sége megközelíti a járvány előtti időszakét.

Törökország

Törökország hétfőtől fokozatosan enyhíteni kezd az április vége óta érvényben lévő „teljes zárlaton”, amelyet a SARS-CoV-2 korona­vírus okozta járvány romló muta­tói miatt vezettek be. A rendelke­zések értelmében a tartományok közötti utazást a nappali órákban ismét szabaddá teszik. Hétközna­ponként az eddiginél később, 21 órakor kezdődik az éjszakai kijá­rási tilalom és reggel öt óráig tart. A hétvégékre vonatkozó eddigi kijárási tilalom azonban érvény­ben marad, ami azt jelenti, hogy a lakosok napközben csak a közeli élelmiszerboltokat kereshetik fel. A bevásárlóközpontok kinyit­nak, míg a sportlétesítmények, a mozik, valamint az éttermek és a kávézók zárva maradnak, utóbbi­ak azonban elvitelre vagy házhoz szállításra vehetnek fel rendelést. A turisták továbbra is mentesek a korlátozások alól. Ezen rendel­kezés a kezdetek óta sok török állampolgárban ellenérzéseket vált ki.

Málta

Június 1-jétől újraindulnak a nyelviskolák Máltán. Mivel az ország egyik hivatalos nyelve az angol, sokan választják nyelvta­nulás céljából. A nyitási stratégia részeként Málta most 10 eurós zsebpénzt ad a két hétnél hosszabb angol tanfolyamra érkező nyelv­tanulóknak. A támogatás napi 10 euró, utalvány formájában, amit a diákok a nyelviskolákon keresz­tül igényelhetnek. A támogatás abban az esetben jár, ha a diákok június 1-jén vagy az után érkez­nek, és legalább 15, legfeljebb 30 napot tartózkodnak a szigeteken (Máltán, illetve Gozón) és ezalatt nyelviskolába járnak.

