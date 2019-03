Hogyan emlékszik a két évtizeddel ezelőtti pozsonyi mérkőzésre?

Mindkét oldalon nagy várakozás előzte meg a március 31-i derbit, mert akkoriban a két ország viszonya nem volt a legjobb, és mindkét együttesnek volt esélye az Eb-szereplés kivívására. Sok magyar drukker volt a telt házas téglamezei meccsen, egymást igyekezett túlharsogni a két szurkolótábor, de szerencsére nem volt balhé. Labant eltiltása miatt a középpálya bal oldalán játszottam, de ez nem okozott problémát, Jozef Adamec szövetségi kapitány a meccs után meg is dicsért. Kiegyenlített csata zajlott a pályán, mindkét oldalon akadtak ziccerek, összességében igazságos döntetlen született. Az első negyedóra végén kiugrattam Majorošt, ám ő nagy helyzetben hibázott. Egy óra játék után Hrutka fejesét a gólvonalról vágtam ki.

Nem zrikálták a mentés miatt?

Dehogynem. Elsősorban a magyarországi médiák kritizáltak, ám a felvidéki szurkolók is nekem estek, hogy magyar nemzetiségűként miért nem hagytam, hogy a hálóban landoljon a labda: „Magyar létedre megakadályoztad a magyar gólt?” De én akkor a szlovák színekért küzdöttem, és jó játékkal akartam meghálálni a kapitány bizalmát. Jozef Jankech tett be először a válogatottba, ám Adamec alatt váltam kezdőemberré.

Pinte Attila Született: 1971. június 7-én Somorján Klubjai: DAC (1991–1995, 2008–2009), Inter Bratislava (1996–2000), Ferencváros (2000–2002), Panioniosz (2002–2003), Artmedia Petržalka (2004), Rimavská Sobota (2004–2006), Báč (2006); FC Senec (2007–2008) Válogatottság: 31 meccs/1 gól (1998–2003) Edzői pályafutása: Topoľníky, Vrakúň, Šamorín, SFM Senec, Szombathelyi Haladás

Miként gondol vissza a három hónappal későbbi győri mérkőzésre?

Akkorra már eldőlt, hogy Portugália és Románia jut ki a kontinensviadalra, a rangadó tétje a csoport harmadik helye volt. Így korántsem volt olyan kiélezett a hangulat, mint a pozsonyi meccs előtt. Győrben alig voltak szlovák szurkolók, viszont rengeteg felvidéki drukker jött el. Tartalékosan léptünk pályára, többek között Bališ, Tomaschek, Dubovský és Majoroš hiányzott. Bátor játékunkkal megleptük a hazaiakat, és Fabuš találatával megérdemelten nyertünk. Örültünk a győzelemnek, de a politikai és sportvezetők sokkal jobban élvezték a magyarok elleni idegenbeli sikert, mint mi…

A korabeli tudósítások kiemelik, hogy jobboldali középpályásként remekül játszott, és kikapcsolta a játékból Mátyust.

Jani akkor a bundesligás Cottbusban focizott, kirobbanó formában volt, balhátvédként a támadásokat is segítette. Az volt a feladatom, hogy ebben megakadályozzam. Ez sikerült is. Később barátok lettünk. Akkor nem is hittem volna, hogy jóval később a Haladásnál edzője leszek a magyar futball ikonjának, Király Gabinak, aki mindkét Eb-selejtezőn védett ellenünk. Ráadásul a két évtizeddel ezelőtti magyar válogatottból Illés Béla és Halmai Gabi szombathelyi klubtulajdonosként a felettesem volt.

RETRÓJEGYZŐKÖNYV Szlovákia–Magyarország 0:0 1999. március 31., Eb-selejtező. Pozsony, 22 000 néző. Játékvezető: Colombo (francia). SZLOVÁKIA: König–Kratochvíl, Zeman (14. Dzúrik), Varga, Karhan–Bališ, Tomaschek, Zátek (79. N. Hrnčár) Pinte (83. Slicho)–Dubovský, Majoroš. Szövetségi kapitány: Jozef Adamec. MAGYARORSZÁG: Király–Korsós Gy., Sebők V., Hrutka, Mátyus–Pisont, Halmai, Illés–Sebők J. (55. Dombi), Fehér M. (64. Hamar), Tóth N. Szövetségi kapitány: Bicskei Bertalan. Magyarország–Szlovákia 0:1 (0:0) 1999.június 9., Eb-selejtező. Góllövő: Fabuš (53.) Győr, 18 000 néző. Játékvezető: Díaz Vega (spanyol). MAGYARORSZÁG: Király–Korsós Gy., Sebők V., Hrutka, Mátyus–Dárdai, Halmai (73. Pisont), Somogyi, Illés–Sebők J. (78. Preisinger), Egressy (60. Dombi). Szövetségi kapitány: Bicskei Bertalan. SZLOVÁKIA: König–Kratochvíl, M. Timko, Varga, Karhan–Pinte, Valachovič, Zvara (82. Dzúrik), P. Németh, Labant–Fabuš. Szövetségi kapitány: Jozef Adamec.

Mire számít a jövő csütörtöki szlovák–magyar rangadón?

A papírforma egyértelműen a szlovákok mellett szól, ám még nem tudni, hogy Pavel Hapalnak sikerül-e pótolni a válogatottságot lemondó Škrtelt, Hubočant és Nemecet. Nagy kérdés, hogy a védelem tengelyében ki kap bizalmat az Internazionaléban futballozó Škriniar mellett. Ján Kozák összeszokott csapatához képest öt-hat változás is lehet a fontos Eb-selejtezőn. A szlovákok az esélyesek, de minden a pályán dől el.

Mit gondol a Marco Rossi vezette magyar válogatottról?

Jóval agresszívebben és fegyelmezettebben futballozik a magyar nemzeti csapat, amióta az olasz mester irányítja. Ez meglátszik az eredményeken is. Előny Rossi számára, hogy jól ismeri az NB I-ben szereplő futballistákat.

Mit tippel a nagyszombati meccsre?

Kiegyenlített csatára és egygólos szlovák győzelemre számítok.