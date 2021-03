Kalmár Zsolt: „Kisebbfajta döntő lesz ez a számunkra”

A mérkőzés eredményétől függetlenül már biztos, hogy a Slovan nyeri az alapszakaszt, a hétpontos hátrányban lévő DAC második helye szintén garantált az utolsó forduló előtt – tehát annyi csak a kérdés, hogy az előny változik-e, és ha igen, milyen arányban.



A DAC számára a Slovan elleni lesz a 800. mérkőzés az élvonalban. A dunaszerdahelyiek történetük során eddig kétszer távoztak győzelemmel az égszínkékek otthonából: az 1996/97-es szezonban Zsákovics és Rimanovský, míg 2015-ben, Štepanovský gólja döntött a sárga-kékek javára.



A Slovan új otthonában eddig kétszer szerepelt a DAC, és mindkétszer vereséget szenvedett. Ez egyben azt is jelenti, hogy Bernd Storck vezetőedző első győzelme a legnagyobb rivális felett még várat magára.



„A Slovan játékoskerete nagyon jó, tele van kiváló futballistával. A dunaszerdahelyi szerepvállalásom során azonban már többször is képesek voltunk őket legyőzni. A holnapi kisebbfajta döntő lesz a számunkra, mindannyian tudatosítjuk a rangadó fontosságát és azt is, hogy a végeredmény mekkora hatással lehet a szezon további részére. Nagyon bízom benne, hogy ha mindannyian a pályán hagyjuk a szívünket, akkor mi ünnepelhetünk a hármas sípszó után. Győzni akarunk és közelebb kerülni a Slovanhoz. Nem lesz egyszerű, de bízom a csapatban” – idézi a DAC honlapja Kalmár Zsolt csapatkapitányt.



Kalmár DAC-színekben eddig kétszer talált be a Slovan hálójába, de a jelenlegi keretből ezt Eric Davis és Eric Ramírez is elmondhatja magáról. A dunaszerdahelyiek csapatából a régóta sérült Vida Máté és Sidney Friede ezúttal is hiányozni fog.



A Slovan és a DAC nem pusztán a tabella első két helyén áll, a két csapat a legtöbb statisztikában egyértelműen a mezőny fölé magasodik: ők lőtték a legtöbb gólt és kapták a legkevesebbet, hazai és idegenbeli mérlegük is jobb, mint a többi csapaté.



Érdekesség, hogy a Fortunaliga.sk weboldal statisztikái szerint az eddigi 21 forduló során a dunaszerdahelyi csapat játékosai 11 124-szer passzoltak egymásnak, ami 1001-gyel több, mint a Slovan passzainak a száma. A DAC emellett a kapura lövések számában is jobb (146:125), mint a legnagyobb riválisa, ugyanakkor míg Jedlička a szezonban csak hatszor zárt mérkőzést kapott gól nélkül, addig az égszínkékeknek ez már 11-szer jött össze.



A két csapat ősszel 1:1-es döntetlent játszott a MOL Arénában egy nézők nélküli mérkőzésen, akkor a találkozó nagy részében a DAC játszott mezőnyfölényben. Kružliak öngóljával a 26. percben vezetést szerzett a Slovan, 8 perccel később Andrija Balic egy szép szabadrúgásgóllal egyenlített.



A mérkőzést élőben közvetíti az M4 Sport +, az Orange Sport 1, illetve a fortunaliga.tv internetes televízió. A találkozó játékvezetője Kráľovič lesz.

