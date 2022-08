Új sportcsarnokot kaptak az asztalitenisz bajnokok

A nagyközönség is megtekinthette az új sportcsarnokot belülről. (Az önkormányzat felvételei)

„Ezek a gyerekek már nagyon megérdemelték ezt a sportcsarnokot.” – kezdte a beszélgetést Balódi László polgármester, amikor az új sportcsarnokról kérdeztük, majd folytatta: „Sokat és sok helyen kilincseltünk, de elképesztő módon sehol sem jártunk sikerrel. Pedig nem egy egyszerű sport klub számára kerestünk támogatást, hanem az akkori hatszoros, most már hétszeres szlovákiai, sőt közép-európai bajnokoknak. Amikor valaki kinyitotta a világhálón az asztalitenisz extraligás táblázatokat, megjelent Nyitra, Nagyszombat, Pozsony és Hodos. Sokan először azt sem tudták, hogy mi az a Hodos, eszik-e vagy isszák. 1993-tól, azaz Szlovákia megalakulásától, csak egyetlen klubnak sikerült ennyi bajnoki címet besöpörnie. Ez a Slovenská Sporitelna Bratislava klub volt, amely azóta már megszűnt. Ha a hodosi asztaliteniszezők megszerzik nyolcadik bajnoki címüket is, ők lesznek a mindenkori lista élén.”

A bajnokok azonnal ki is próbálták az új csarnokot. (Az önkormányzat felvételei)

Ezek alapján nem csoda, hogy az önkormányzat minden követ megmozgatott azért, hogy támogatást szerezzen a sportcsarnok megépítéséhez. Tavaly sikerrel jártak az iskolaüügyi minisztériumnál, amely mintegy 109 ezer euróval támogatta az új sportcsarnok megépítését és ugyanilyen összeggel járult hozzá a Hodos önkormányzata is a falu költségvetéséből. Augusztus közepén a Hodosi Lakoma keretén belül, ünnepélyes keretek közt átadták rendeltetésének, többek közt Jozef Kmet az asztaliteniszklub elnöke és Ivan Husár, sportért felelős államtitkár jelenlétében. A sportcsarnok két játékfelületből áll, melyek egyenként 12 x 7 méter nagyságúak. A nézőtér három soros és 50 férőhelyes. Most már nyugodtan, saját időbeosztásuk alapján edzhetnek a bajnokok, nem kell a kultúrház programjához időzíteni sem az edzéseket, sem a mérkőzéseket. A múltban ugyanis nem egyszer úgy alakult, hogy vagy Dunaszerdahelyen, vagy Pozsonyban kellett lejátszani egy-egy rangadót, mert a kultúrház épületében éppen egy rendezvény zajlott. Most már az edzésekhez 4 – 6 asztal áll rendelkezésre, rangadókon pedig két asztalon folyhat a csata.

„Ezek a gyerekek már nagyon megérdemelték ezt a sportcsarnokot” – jelentette ki a polgármester. (Az önkormányzat felvételei)

A bajnok fiúkhoz kezdenek a lányok is felzárkózni, most első éven indul a női extra liga, sőt az utánpótlás is nagyon jól alakul, sokan érdeklődnek az asztalitenisz iránt a gyerekek, a fiatalok közül, úgyhogy jó helyre került a sportcsarnoki beruházás Hodosban.