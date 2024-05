Immáron hatszoros paralimpikon Csejtey Richárd

Hozzátette, hogy a mentális kondíciót is lehet tréningezni, ő rendszerint egy sportpszichológus segítségével készül fel, de a versenyek azok, amik leginkább edzik a szellemet. Egy pingpongmérkőzést 11 pontig játsszák, nagyon hamar vége egy szettnek és közben a versenyzőnek muszáj minden egyes labdamenetre odafigyelnie. Egy kis elkalandozás már rengeteget ronthat az eredményen. A nagyobb egyéni vagy csapatversenyeken látni, hogy egy játékos mennyire összpontosít.

24 éve játszik első ligában, most jelenleg a második ligában van. Jelenleg a nemeshódosi klubban játszik, ami már kilencedszerre nyeri egymás után az országos bajnokságot. Edzőként is tevékenykedik, két gyermekcsoportja van, az egyik Nemeshódosban, a másik pedig Csallóközcsütörtökben. Teljesen kezdőkkel foglalkozik, akiknek elsősorban a játék szeretetét szeretné átadni. Mottója: csak semmi stressz!

„A gyerekek többnyire még nem versenyeznek, csak játszanak. Ha meccset is játszunk, akkor is csak az a cél, hogy élvezzék a játékot. Akiket már egy éve tanítok, még mindig nagyon kezdők, de ügyesek, szereztünk érmeket is. De az egész lényege, hogy megszeressék a sportot és élvezzék a játékot. A pingpong tanulásában először meg kell tanulnunk veszíteni, aztán jöhet a győzelem. Valahol el kell kezdeni, nem lehetünk azonnal a legjobbak. Ehhez pedig először is meg kell tanulnunk veszíteni és tisztelni az ellenfelünket”